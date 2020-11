A bevehetetlen kisvárdai erődben a Bognár-sereg

A válogatottszünet után folytatódik az OTP Bank Liga küzdelme, a 11. forduló mai nyitómeccsén pedig két dobogós találkozik: a második helyezett Paksi FC a harmadik Kisvárda Master Goodhoz látogat.

Ha az augusztusi szezonrajt előtt valaki azt a kijelentést teszi, hogy az élvonal egyharmadához közelítve a Paks és a Kisvárda dobogós helyen áll majd, sokan kinevetik. (Attól tekintsünk el, hogy a szabolcsi gárda és a negyedik Fehérvár egy meccsel kevesebbet játszott, lévén, hogy az egymás elleni bajnokijuk maradt el.) Pedig jelenleg ez a helyzet, sőt, ha a mai meccsen vendégsiker születik, szombat késő estig pontegyenlőséggel állhat a Paks a listavezető Ferencvárossal.

Ez azonban még nagyon messze van, főleg, ha megnézzük, hogy az atomvárosiak hogyan szerepeltek a válogatottszünet után. Az elmúlt két évben tízszer szünetelt a bajnokság Európa-bajnoki selejtezők, Nemzetek Ligája-mérkőzések vagy felkészülési találkozók miatt. Ez idő alatt, közvetlenül a pihenő előtt négy győzelem, három döntetlen és két vereség a Paks mérlege, azután viszont a megszerezhető huszonhét pontból csak hetet gyűjtött be. Még 2018-ban az MTK (3–0) és idén októberben a Zalaegerszeg ellen nyertek a zöld-fehérek (3–1), közte volt egy Újpest elleni 1–1.

Talán Bognár Györggyel ez a rossz széria is megszakad. Az 59 éves szakember szeptember végén vette át az akkor sereghajtó paksi gárdát, vele öt győzelem és egy döntetlen a mérleg. A csapaton belüli egységet jól mutatja, hogy az ez idő alatt szerzett tizen­nyolc gólt tizenegy labdarúgó jegyzi, azt pedig nyolc különböző játékos készítette elő. Az edzőváltás Hahn Jánosra volt a legjobb hatással, a 25 esztendős támadó korábban is alapembernek számított, most viszont a labda is gyakrabban találja meg a legjobb pillanatban. Mind a kilenc találatát az elmúlt hat fordulóban szerezte, emellett kiosztott három gólpasszt is, a Magyar Kupában pedig az ő két góljával jutottak túl a Nyíregyházán.

A paksiak még egy rossz sorozatot szakíthatnak meg a Kisvárda ellen, mellyel szemben a paksiak mérlege nem is lehetne kiegyenlítettebb: mindkét csapat kétszer nyert a két pontosztozkodás mellett, győzni azonban még nem tudott a PFC a szabolcsi városban, sőt még gólt sem sikerült lőniük három fellépésük során (0–0, 0–1, 0–2).

OTP Bank Liga, a 11. forduló. Kisvárda Master Good–Paksi FC, péntek, 20 óra, zárt kapuk mögött. Tv: M4 Sport.