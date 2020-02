A harmadik helyhez nyerni kell ma a ceglédiek ellen

Utolsó alapszakasz-meccsét játssza Cegléden az Atomerőmű KSC Szekszárd NB I-es női csapata, amely győzelemmel hangolna a jövő heti kupaszereplésre.

A szezon végére nagyon elkapta a fonalat a KSC Szekszárd, amely szerdán idegenben is magabiztosan verte meg az idényt nagy reményekkel kezdő, de csalódást okozó Győrt (49–82), s zsinórban négy győzelemmel utazhat Ceglédre.

Ahhoz a Ceglédhez, amely a múltban többször is borsot tort a szekszárdiak orra alá, s bár az idei szezonban gyengébben teljesítenek, saját pályájukon „elkapták” a DVTK-t (84–82), és a címvédő Sopron Basket is csak nagy csatában tudott győzni (66–75).

A két csapat jelenlegi formáját elnézve (a ceglédiek az előző három bajnokijukat elveszítették) mégis meglepő lenne, ha nem a KSC vonulna le győztesen a parkettről.

„Szerdán igazi csapatjátékot bemutatva nagyon fontos győzelmet arattunk a győriek vendégeként – mondta Szabó Noémi szakmai és sportigazgató. – Már az ezt megelőző találkozónkon, a Csata ellen is megmutattuk kvalitásainkat, hiszen a budapestiek ellen 26, míg most Győrben 22 gólpasszt osztottak ki egymásnak a játékosok. A szezon végére összeállt a játékunk, és csapatként vagyunk nagyon erősek, ami biztató számunkra a bajnoki rájátszás és a jövő heti Magyar Kupa nyolcas döntő előtt. Optimista vagyok a hétvégét illetően, mindenki hadra fogható, és a kisebb beavatkozáson áteső Kiss Virág is szépen lábadozik. Nagyon szeretnénk nyerni, mert meg akarjuk őrizni a harmadik helyünket. Remélem, ahogy Győrbe, úgy most Ceglédre is sok szurkolónk elkísér bennünket, mert szükségünk lesz a buzdításukra” – tette hozzá Szabó Noémi.

Női NB I., 21. forduló. VBW CEKK Cegléd–Atomerőmű KSC Szekszárd. Cegléd, városi sportcsarnok. Vezeti: Fodor Attila, Lengyel Ádám József, Vida József

A női NB I. állása 1. Sopron 20 19 1 1662–1180 0,97

2. Diósgyőr 21 17 4 1763–1495 0,90

3. Szekszárd 21 16 5 1718–1351 0,88

4. Csata 20 15 5 1589–1515 0,87

5. ZTE 20 10 10 1505–1460 0,75

6. TFSE-MTK 20 10 10 1548–1581 0,75

7. PEAC-Pécs 21 9 12 1583–1616 0,71

8. Győr 21 9 12 1468–1513 0,71

9. Cegléd 20 7 13 1334–1539 0,67

10. Vasas 20 6 14 1460–1625 0,65

11. ELTE-BEAC 20 2 18 1281–1625 0,55

12. PINKK-Pécs 20 2 18 1330–1741 0,55

Borítóképünkön: A 16 éves Miklós Melinda (a labdával) egyre érettebb játékot nyújt a KSC-ben. A fotó a Csata elleni, múlt hétvégi meccsen készült