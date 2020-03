A tervek szerint halad a bonyhádi sporttelep felújítása

Rá sem lehet ismerni a bonyhádi sporttelepre, ahol gőzerővel folynak a munkálatok. Köllő Roland, a Bonyhádi Sportcentrum igazgatója szerint tartani tudják az őszi átadási időpontot.

A koronavírus-járvány teljesen megbénította a világot, mindenhol megállt a sportélet. Az élet azonban nem állt meg, Bonyhádon a tervek szerint zajlik a városi sporttelep rekonstrukciója. Aki bekukkant a Sport utcai létesítménybe, elhűlve láthatja, hogy a régi nagy sikerek színhelye már a múlté.

Február óta dolgoznak a gépek, a munkások, az igazgató szerint minden a tervek szerint halad, ha nem jön közbe semmi rendkívüli, tartani tudják az őszi határidőt.

„Az építkezés látványosabb fázisai majd csak később kezdődnek, de már most sem lehet ráismerni a régi sporttelepre – mondta lapunknak Köllő Roland, a Bonyhádi Sportcentrum igazgatója.

– A régi öltözőépületet teljesen szétbontották, bent már ki is alakították az új helyiségeket. A lelátó jobb és bal oldalán lévő dombokat megszüntették, a földet áthordták az edzőpályához, hogy feljebb tudják majd hozni annak szintjét. A külső betonkerítéseket lebontották, a bokros területet mentesítették a gyökérzettől, az indáktól. A futópályát huszonöt centivel mélyebbre ásták, ha nincs a múlt heti havazás, már a zúzott köves alapot is megkapta volna. Nincs már meg az öltöző melletti tároló sem, a volt teniszpályák helyén lesz egy épület, ami az egész ingatlant kiszolgálja, raktárnak és műhelynek is ez ad majd helyet.

A régi presszó feletti lakások is részben fel lesznek újítva, a külső nyílászárókat már ki is cserélték. Az épület melletti tárolók sem állnak már, ezek már nem is kerülnek ide vissza, hiszen a műfüves pályának kell a felszabaduló hely. Utóbbit nem a mostani beruházás, hanem az MLSZ pályaépítési programján keresztül, tao-támogatással valósítjuk meg” – tette hozzá Köllő Roland, kihangsúlyozva, hogy az építkezés a tervek szerint halad, a kivitelezőnek csupán a múlt heti csapadékos időjárás jelentett problémát.

Mint azt már korábban megírtuk, mintegy 900 millió forintos állami támogatásból új, alácsövezett centerpálya, új edzőpálya, futópálya, új öltöző, ötszáz nézőt befogadó új lelátó, tárgyaló, VIP-helyiség és büfé is épül, így a következő szezontól már egy minden igényt kielégítő sporttelepen fogadhatja ellenfeleit a Bonyhád Völgység LC.