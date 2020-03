A vírus legyőzése az első, aztán jöhet újra a futball

Figyeli a híreket, de azt megtippelni sem meri, hogy mikor folytatódhat az NB I-es focibajnokság. Pedig Kulcsár Dávid, a Paksi FC védője (támadója) igencsak jó formába lendült.

Ez – mármint, hogy jó formába lendült – akkor is igaz, ha az utolsó két bajnokit, a Bp. Honvéd és az Újpest ellenit ki kellett hagynia a 32 éves futballistának.

„A Budapest Honvéd elleni bajnoki meccs előtt lázasodtam be, így sajnos ki kellett hagynom az utolsó két mérkőzésünket – mondta Kulcsár Dávid a Paksi FC oldalának. – Igazából egy hét alatt rendbe is jöttem, de a hőemelkedés, az antibiotikumok és a kihagyott edzések annyira legyengítettek, hogy az orvosunkkal közösen úgy döntöttünk, az Újpest ellen még pihenőre lesz szükségem. Mára szerencsére teljesen, százszázalékosan jól vagyok, a héten már a csapattal is edzettem volna, de sajnos közbeszólt a járvány” – fogalmazott.

A közös edzések helyett otthon, egyénileg készülnek a Paksi FC játékosai, hogy ha az MLSZ engedélyt ad a folytatásra, akkor újult erővel tudjanak nekivágni a szezonból hátralévő meccseknek.

„Nézegetem, nézegetjük a híreket folyamatosan, de sajnos megtippelhetetlen egyelőre, mikor lesz újra foci és milyen formában… talán májusban – folytatta Kulcsár. – Ennél viszont sokkal fontosabb az egészség, előbb győzzük le a mostani helyzetet, aztán jöhet a sport! Nehéz ez a helyzet, de minden nap egy kis időre, próbálunk levegőre menni a családdal. Amíg én lefutom a futóprogramot, addig a kisfiam az anyukájával focizgat. Családiasítottuk az edzéseket, viszont nagyon fontos, hogy a nap túlnyomó részében mi is otthon maradunk, és tegyen így mindenki, hogy minél jobban visszafogjuk a vírus terjedését!” – zárta.

Kulcsár Dávid az utóbbi meccseken kényszerből többször is támadóként szerepelt, s hogy nem idegen számára ez a szerepkör, azt a Debrecen elleni pompás gólja is igazolja.

„Régebben játszottam már csatárt, sőt, alapból szélső középpályás voltam – folytatta. – A Debrecen ellen kimondottan élveztem, hogy elöl lehetek. Igazából mindegy, hogy milyen poszton játszok, csak a csapat nyerjen” – fejezte be.