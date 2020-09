Az FGKC nem tudott visszavágni a bajnoki vereségért

Tovább kell várni a Szekszárdi Fekete Gólyák KC idei első sikerére, Borbándi István együttese a Magyar Kupa első fordulójában 29–23-ra alulmaradt hazai pályán a Gárdony-Pázmánddal szemben.

Volt miért revansot vennie a Szekszárdnak, a bajnokság nyitófordulójában éppen a gárdonyiak ellen szenvedett el háromgólos vereséget Borbándi István együttese, szintén hazai pályán. Akkor az első félidőben kifejezetten jól játszottak a vendéglátók, ezúttal viszont beragadtak a rajtnál.

A gárdonyiak 3–0-s kezdésére csak a harmadik percben jött az első hazai válasz, s a korai hátrányt az első félidő kétharmadáig cipelte is az FGKC (19. perc: 8–8). Ekkor úgy tűnt, megroppannak a vendégek, ahogy az elején a Gólyák, úgy ebben a periódusban ők vétettek rengeteg technikai hibát. Annak ellenére, hogy megvolt a lehetőség arra, hogy átvegyék a vezetést Szabó Jankáék, egy hétperces gólcsend következett, amivel az addigi legnagyobb különbség alakult ki (8–12). Kitűnő hajrát produkálva innen is fel tudott állni a Szekszárd, az éppen Dorogról visszatért Szabó tizenhárom méteres bombájával döntetlennel mehettek pihenőre a felek.

A lehető legrosszabbkor jött a szünet a Szekszárdnak, ráadásul a második játékrész is rémálomszerűen kezdődött. Hat és fél percig kellett várni az első hazai gólra, addigra viszont már négyszer kapitulált Nagy Tünde. A helyére érkező Szalai Szonja is leginkább a gólvonalon áthaladó labdával találkozott csak, míg támadásban belső posztokról keveset vállalkoztak a hazaiak, szélről pedig finoman fogalmazva is gyenge mérleggel próbálkoztak.

Sokadik ilyen kihagyott helyzet után Borbándi István is csak a fejét fogta az oldalvonal szélén, Pervein Orsolya térdről, fordulatból szerzett góljánál pedig már a játékteret a küzdőtértől elválasztó palánkra görnyedt rá – ez a momentum tökéletesen összefoglalta a mérkőzést.

A szekszárdiak vasárnap a Szombathelyi KKA U20-as csapatát fogadják 17 órától a bajnokság harmadik fordulójában.

Magyar Kupa, 1. forduló

Szekszárdi Fekete Gólyák KC–Gárdony-Pázmánd NKK 23–29 (13–13). Szekszárd, 200 néző. V.: Haskó, Natkai. Szekszárd: Nagy T. – Kapás 3, Nagy Sz. 4 (3), SZABÓ J. 8 (1), Csajkó, Keringer 2, Balázs K.. Csere: Szalai Sz., Nagy A. (kapusok), Lengyelfalusy 2, Gulyás L. 2, Szolnoki, Kaposvári 2. Edző: Borbándi István.

Hetesek: 5/4, ill. 2/1.

Kiállítások: 2, ill. 10 perc.