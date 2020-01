Az összetartozást erősítik a kupával

Huszonharmadik alkalommal rendezik meg szombaton a Losonci István-emléktornát. A bonyhádi sportcsarnokban nemcsak az egykori kiváló futballistára és a bonyhádi labdarúgás legendás edzőjére emlékeznek (immáron második alkalommal), de egyben a nemzeti összetartozást is erősítik.

A kárpátaljai Ungvár és Beregszász, a székelyföldi Nyárádszereda és Mádéfalva (Bonyhád város testvértelepülése), a vajdasági Sándoregyháza és a szlovéniai Muravidék együttese teszi nemzetközivé a tornát.

Az országhatáron túli, részben magyar lakta települések csapatai mellett ott lesz a címvédő, idén már a Czékmány-emléktornát és a Benga Kupa profi kategóriáját is megnyerő A’la Cool, valamint az utóbbi két tornán döntőző Térkőcenter Kakasd. Rajtuk kívül ott lesz még az említett két idei tornán egyaránt bronz­érmes Bever Name és a Dombóvár csapata is. A mezőnyt elnézve kijelenthető, hogy színvonalas tornára van kilátás.

A csapatokat két ötfős csoportba sorsolták, a 8 órakor kezdődő nyitómérkőzésen a kakasdiak máris visszavághatnak az A’la Cool gárdájának a Benga Kupán elszenvedett vereségért. Az elődöntőket 18 órakor rendezik, a döntő 19.30-kor kezdődik.