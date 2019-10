Időntúli szabaddobásból elért góllal nyert az FGKC

A Tamási KC idei első sikerét könyvelte el az NB II-es női bajnokságban, míg a Szekszárdi Fekete Gólyák KC időn túli szabaddobásgóllal győzött. A Tolna KC mindkét félidő hajráját megnyerte, de így is vereséget szenvedett.

Szekszárdi FGKC–PEAC 29–28 (19–14)

Szekszárd, 100 néző. V.: Horváth Z., Simó A.

Szekszárd: Szalai – Ambrus K., KAPÁS 2, NAGY Sz. 8, Tóth B. 2, Fehér T. 6 (3), Reisch 5. Csere: Kutasi, BÍRÓ F. 6, Feri D.

Kiállítások: 6, ill. 12 perc.

Hetesek: 4/3, ill. 2/2.

Bencze Dóra hiányában a szekszárdiak hadilábon álltak a védekezéssel, de miután rendeződött a hátsó alakzat és a támadásokat is rendre góllal fejezték be, komoly előnyt tudtak kiharcolni. A szünet után a pécsiek védekezése is feljavult, a folytatásban hol az egyik, hol a másik csapat vezetett, végül Bíró Fanni időn túli szabaddobásgóljával nyert az FGKC, s vágott vissza a pécsieknek a két elveszített nyári felkészülési mérkőzésért.

Tabajdi Ferenc, a szekszárdiak edzője: – Habár a végén szerencse is kellett hozzá, bátran kijelenthetem, hogy maximálisan megérdemeltük a győzelmet. Sokáig Nagy Szilvia volt a húzóemberünk, a hajrában pedig Bíró Fanni cipelte a hátán a csapatot.

Bajnok DSE Nemesvámos–Tolna KC 33–29 (16–14)

Nemesvámos, 50 néző. V.: Burzán, Krupánszki.

Tolna: Tancz, Lénárt, Lengyelfalusy 2, PÁSZTOR F. 9, CSAJKÓ 8, Gál D. 3, László K. 5, Szmacska 1, Gajai 1, Molnár-Steiner.

Kiállítások: 4 perc, illetve 2 perc + kizárás.

Hetesek: 6/3, ill. 7/6.

Az első tíz percben felváltva estek a gólok, majd a hazai csapat növelte előnyét, de a hajrában visszajött a meccsbe a Tolna. A vendégek bennmaradtak az öltözőben a szünet után, akik jó hajrával csak kozmetikázni tudtak az eredményen.

Gálné Vígh Zsuzsanna, a tolnaiak edzője: – Jó iramú mérkőzést játszottunk, de a védekezésünk sajnos nem állt össze. Nehéz úgy játszani, hogy mindig futunk az eredmény után. Ami pozitívum, hogy nem adták fel a lányok, a sípszóig harcoltak.

Tamási KC–Hévízi SK 24–21 (13–9)

Tamási, 70 néző. V.: Bálint B., Petrik-Varga Á.

Tamási: JÁNOS F. – Seemann 2, HORVÁTH P., Schmidt N. 4, Sákovics K. 1, Gulyás L. 4 (1), SALAMON Cs. 3. Csere: FARKAS E., SÁKOVICS B., Izsák Anna, Ribányi, Tillmann.

Kiállítások: 12 perc + kizárás, illetve 8 perc.

Hetesek: 5/2, ill. 4/4.

A saját nevelésű, de a NEKA-tól kettős játékengedéllyel érkező Horváth Petrával sokat erősödött a Tamási csapata, amely 25 percig fegyelmezetten játszott. Az első játékrészben hat góllal is vezettek a hazaiak, de alábbhagyott a koncentrációjuk, így felhúzták magukra ellenfelüket. A szünet után sem változott a játék képe, de a hullámvölgyön átesve, kapusbravúroknak is köszönhetően a végjátékban megérdemelten nyert a Tamási a becsülettel küzdő hévíziek ellen. A tamásiak a szezonban először örülhettek győzelemnek!

Varga László, a tamásiak edzője: – Könnyű győzelemnek indult, de kínkeserves, kiizzadott siker lett belőle. Azért gratulálok a csapatnak, hiszen rászolgáltunk arra, hogy örülhessünk!