Jön a Váz-Bau Kupa

A Szedresi SE várja címvédőként a 18. Váz-Bau Kupát, a téli időszak legrangosabb tornáját. A szekszárdi sportcsarnokban hét megye egyes és egy NB III-as gárda mérkőzik meg szombaton.

A Bonyhád VLC és a Bátaszék SE nyomdokaiba léphetne a Szedresi SE, amennyiben sikerülne idén is megnyernie a Váz-Bau Kupát. A völgységiek 2012 után 2013-ban, a bátaszékiek 2017 után 2018-ban tudtak győzni, a kupa történetének harmadik gárdája lehetne a szedresi, ha idén is befutna az első helyre.

Nem lesz könnyű dolga a Lacza József együttesének (a klub sikeredzője egy év után tért vissza a kispadra), hiszen az éppen előttük duplázó Bátaszékkel, a 2006-ban győztes Tamásival és a mindig kiszámíthatatlan – tavaly is csak balszerencsével kieső – Tevellel került egy csoportba. Ha valamivel, akkor egy tornagyőzelemmel viszont lendületet vehetnének Erdélyi Péterék a megye egyes nagypályás bajnokság tavaszi folytatására, amelyet utolsó helyezettként várnak.

Négy év után először nem nyolc megye egyes gárda csatázik a tornán, hiszen a Dombóvár FC anyagi problémák miatt visszalépett, és szervezők pedig az NB III-as Szekszárdi UFC-t kérték fel a beugró szerepre. A Tolna VFC, a Kakasd SE és a Bonyhád VLC mellé sorolták be Dienes Pál együttesét, amely eddig három alkalommal nyert, s most is győzelmi céllal érkezik.

De győzelmi céllal érkezik az eddigi öt sikerével rekorder Bonyhád VLC is, amely nagyon régóta, 2013 óta vár arra, hogy ismét a magasba emelhesse a serleget.

A 18. Váz-Bau Kupa programja: A-csoport: Tolna–Kakasd 9, Szekszárd–Bonyhád 10.10, Tolna–Bonyhád 11.20, Kakasd–Szekszárd 12.30, Bonyhád–Kakasd 13.40, Tolna–Szekszárd 14.50. B-csoport: Bátaszék–Szedres 9.35, Tevel–Tamási 10.45, Tamási–Bátaszék 11.55, Szedres–Tevel 13.05, Tamási–Szedres 14.15, Bátaszék–Tevel 15.25.

A találkozók 2×15 percesek lesznek és 5×2 méteres kapura játsszák a találkozókat. Az elődöntőben a csoportok első két helyezettje keresztbe játszik (A1–B2, B1–A2). A döntő 17.45 órakor kezdődik.

Ők zártak az élen az eddigi tornákon A Váz-Bau Kupa történetének legeredményesebb csapata öt sikerével a Bonyhád VLC. Az eddigi győztesek, 2003: Bonyhád Völgység LC. 2004: Paksi SE. 2005: Bonyhád Völgység LC. 2006: Tamási 2009 FC. 2007: Dombóvári FC-Rutin. 2008: Bonyhád Völgység LC. 2009: Szekszárdi UFC. 2010: Decs KSE. 2011: Szekszárdi UFC. 2012: Bonyhád Völgység LC. 2013: Bonyhád Völgység LC. 2014: Majosi SE. 2015: Szekszárdi UFC. 2016: Majosi SE. 2017: Bátaszék SE. 2018: Bátaszék SE. 2019: Szedresi SE.

Borítókép: A szedresiek mindenkit megleptek, de teljesen megérdemelten nyerték meg tavaly a rangos kupát