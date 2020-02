Két kulcsemberét is nélkülözi a PFC

Komoly erőpróba vár Miskolcon ma a Paksi FC-re, amelynek két jó formában lévő támadóját is nélkülöznie kell a Diósgyőr elleni bajnokin.

Teljes kerettel sem ígérkezne könnyűnek a Diósgyőr elleni mérkőzés, pláne így, hogy eltiltás miatt Könyves Norbert és Böde Dániel is csak a lelátóról nézheti társai játékát. A két támadó fontos láncszeme a paksi csapatnak, előbbi hat gólnál és két asszisztnál, utóbbi négy találatnál és egy gólpassznál jár a bajnokságban.

A szerzett gólok több mint felében volt benne a két támadó, nagy kérdés, hogy ki tudja őket megfelelően pótolni. Bartha László továbbra is sérült, és bár Hahn János, valamint Haraszti Zsolt is felépült, kilencven percet aligha tudnak játszani. Eljöhet a Mezőkövesdtől kölcsönvett Sajbán Máté ideje, aki az NB I-ben és a kupában is letette már névjegyét zöld-fehér mezben.

A 110. születésnapját múlt héten vereséggel ünneplő DVTK (Debrecen, 1–2) a paksiakhoz hasonló formát mutat tavasszal: mindkét csapat legyőzte a Kaposvárt és a Zalaegerszeget, míg a miskolciak döntetlent játszottak a Puskás Akadémiával (ha nem lett volna a két kiállítás, a PFC játékában is benne volt legalább az egyik pont).

A Fehérvári úton októberben 2–1-re nyert a Diósgyőr, abból a keretből Tamás Márk biztosan nem lép pályára, a hátvéd ugyanis a lengyel Śląsk Wrocławhoz szerződött. Érkezett viszont Pakson át a Honvédon keresztül Egerszegi Tamás, a támadósorba pedig Kiss Tamás (Puskás) és Molnár Gábor (Mezőkövesd). Hazai oldalon tehát nem lesz gond a csatársorral…

OTP Bank liga, 21. forduló

Diósgyőri VTK–Paksi FC

Miskolc, DVTK stadion, szombat, 17 óra

Vezeti: Vad II. István (Tóth II. V., Csatári – Csonka B., Szilágyi S.). Tv: M4 Sport.

DVTK: 44 Danilovics – 15 Vági, 33 Polgár K., 25 Brkovics, 27 Memolla – 14 Márkvárt D., 90 Iszlai – 8 Hasani, 28 Rui Pedro, 9 Kiss T. – 12 Ivanovszki. Edző: Feczkó Tamás.

Paks: 31 Rácz G. – 11 Osváth, 96 Lenzsér, 32 Kelemen D., 6 Szélpál N., 30 Szabó J. –

71 Szakály D., 18 Balogh B., 26 Bertus – 9 Hahn, 20 Sajbán Máté. Edző: Osztermájer Gábor

(A játékosok neve előtt a mezszámukat tüntettük fel.)

Bajnoki címről dönthet a rangadó

A címvédő és listavezető Ferencváros közvetlen üldözőjét, a második MOL Fehérvárt fogadja a forduló rangadóján. A harmadik Mezőkövesd a jó formában lévő DVSC-hez utazik.

OTP Bank Liga, a 21. forduló további párosítása. Szombat: Debreceni VSC–Mezőkövesd Zsóry FC 17, Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 17, Kaposvári Rákóczi FC–Budapest Honvéd 17, Puskás Akadémia–Kisvárda Master Good FC 17. Ferencváros–MOL Fehérvár FC 19.30 (M4 Sport).

OTP Bank Liga, az állás 1. Ferencváros 18 13 4 1 35–15 43

2. Fehérvár 20 12 4 4 35–19 40

3. Mezőkövesd 20 10 5 5 26–18 35

4. Felcsút 20 8 7 5 31–23 31

5. Bp. Honvéd 20 8 5 7 22–22 29

6. Debrecen 19 8 3 8 32–32 27

7. Diósgyőr 20 8 2 10 24–29 26

8. Újpest 19 7 4 8 25–29 25

9. Kisvárda 20 7 3 10 25–29 24

10. Paksi FC 20 7 2 11 25–35 23

11. Zalaegerszeg 20 4 6 10 25–30 18

12. Kaposvár 20 3 1 16 19–43 10

Borítókép: Eltiltások miatt ma eljöhet Sajbán Máté (zöldben) ideje a paksiaknál