Magyar Kupa: a 64 közé kerülés a tét

Ma és holnap játsszák a Magyar Kupa országos főtábla első fordulójának mérkőzéseit, amelyen öt Tolna megyei gárda érdekelt.

Elsőként a megyei I. osztályú Bonyhád VLC lép pályára, mégpedig új edzővel, a Köllő Rolandot váltó Máté Róberttel a kispadon (és a pályán…). A völgységiek ellenfele az NB III.-as Monor lesz. A vendégcsapat az esélyes, de Pap Rolandék bravúrra készülnek, hogy a folytatásban akár egy újabb NB I.-es gárdával mérkőzhessenek meg.

A szintén megye egyes, és a bonyhádiakhoz hasonlóan a főtáblára a selejtezőből feljutó Bátaszék SE 15 órától játszik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei I. osztályban érdekelt Fehérgyarmat SC-vel.

A bátaszékiek pazar formában vannak, a bajnokságban százszázalékosak, sőt még gólt sem kaptak (11–0-val állnak az első helyen), így hazai pályán ők számítanak esélyesnek. Főleg úgy, hogy a Fehérgyarmat még nyeretlen idén, két döntetlen és két vereség a mérlegük.

Az NB III.-as Majosi SE-nek különösen fontos lesz ez a kupameccs, hiszen a bajnokságban még nyeretlenek, s roppantul hiányzik a játékosoknak a sikerélmény.

A rivális Kiskunfélegyházi HTK kemény ellenfélnek ígérkezik, hiszen többször volt bajnok az elmúlt években, s még akkor is oda kell figyelni rájuk, ha most nem remekelnek, négy meccsükből csak egyet nyertek. A majosiaknál továbbra is sok a sérült, de ezt a meccset – bárki is lép pályára – meg kell nyerni!

Az NB I.-es Paksi FC és az NB III.-as Szekszárdi UFC vasárnap lép pályára – abszolút esélyesként. Az atomvárosiak – azt egyelőre még nem tudni, hogy milyen kerettel – az NB III. Keleti csoportjában szereplő FC Hatvannal csapnak össze, de a továbbjutást így is kötelező kiharcolniuk.

A szekszárdiak pedig a Zala megyei első osztályú Csácsbozsok-Nemesapáti SE vendégei lesznek. A sárga-feketéktől szintén elvárás a sima továbbjutás az MK következő fordulójába.

A program, szombat: Bonyhád VLC–Monor (Bonyhád-Börzsönyben, V: Maml Z.) 14.30 óra, Bátaszék SE–Fehérgyarmat SC (V: Bana G.) 15 óra, Kiskunfélegyházi HTK–Majosi SE (V: Virág A.) 15 óra.

Vasárnap: FC Hatvan–Paksi FC (V: Szőts G.) 15 óra, Csácspozsok-Nemesapáti SE–Szekszárdi UFC (Nemesapátiban, V: Horváth P.) 15 óra.

A továbbjutás minden párharcban egy mérkőzésen dől el, a győztesek bejutnak a Magyar Kupa legjobb hatvannégy csapata közé.