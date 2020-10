Hétig jutott az MTK, de a becsületgól most is megszületett

Hét gólig meg sem állt az MTK Budapest Bátaszéken, a Magyar Kupa szerdai összecsapásán. A vastaps azonban kijárt a hazaiaknak, akik nagyszerű ellenfélnek bizonyultak.

Csak jöttek az emberek, csak jöttek. Tömött sorokban érkeztek a pénztárhoz, a parkolóban alig lehetett szabad helyet találni – ismét felbolydult egy kicsit a város. Két éve az Újpest ellen több mint ezerkétszázan szurkoltak a csapatoknak, s ma kora délután az MTK elleni összecsapásra is összejöttek szép számmal.

A kezdőrúgás elvégzésére a város híres szülöttét, Kóbor Jánost kérték fel, s őszi szünet lévén az összes kisiskolást kicsalogatták a kupameccsre. Amikor az Omega frontembere útjára indította a labdát, már közel nyolcszázan ültek a lelátón, illetve állták körül a sok nagy csatát megélt centerpályát. Kijut a jóból mostanság a bátaszékieknek, már ami a kupaszereplést illeti. Két éve az Újpestet, azt megelőzően pedig a Balmazújvárost fogadták, utóbbiak csak egy nagy nehezen kivívott 1–0-s sikerrel tudtak továbblépni. Akkor a 62. percben született meg a balmazújvárosiak gólja, s most is abban bíztak a bátaszékiek, hogy sikerül minél tovább kihúzniuk kapott gól nélkül. Nem sikerült, nem is sikerülhetett.

Már csak azért sem, mert az MTK-nál nem tartalékoltak, Lencse Lászlóval és Prosser Dániellel támadtak, s a szünetig éppen a két csatár hozta össze a megnyugtató vezetést jelentő gólokat. A bátaszékiek Tóth Tamás révén egy remek góllal szépítettek, így igazából senki sem volt csalódott a szünetben. A fordulás után sem fékezett az MTK, a bátaszékiek pedig egy-egy ígéretes megindulással jelezték, hogy nem mondtak le az újabb gólról. Végül ugyanúgy hétnél álltak meg a kék-fehérek, ahogy két évvel ezelőtt az újpestiek. A megérdemelt vastaps azonban ahogy akkor, most is kijárt a házigazdának.

„Nagyon örülünk, hogy ismét egy élvonalbeli csapattal játszhattunk a kupában, egy újabb nagy nap volt ez a város életében. Igyekeztünk helytállni, azt gondolom, hogy ez sikerült is. Gratulálok az MTK-nak a továbbjutáshoz” – mondta Szőcs Lázár, a bátaszékiek szakvezetője.

Magyar Kupa, 7. forduló.

Bátaszék SE–MTK Budapest 1–7 (1–3)

Bátaszék, 800 néző. V: Kubicsek Máté (Gyűrűsi Péter, Bizderi Nikolett).

Bátaszék: Klézl – Acsádi R., Dobra, Faller, Kertész J. – Baladin, Dienes G. (Mészáros E., 72.), Gábor G., Aladics (Kis L., 76.) – Tóth T., Acsádi D. (Farkas A., 55.). Edző: Szőcs Lázár.

MTK: Somodi – Balázs B., Varju (Clinton, 26.), Nagy Zs., Tiago – Biben, Schön, Mezei (Kanta J., a szünetben), Ikene-King – Prosser, Lencse. Vezetőedző: Michael Boris.

Gólszerző: Lencse (0–1) a 21., Lencse (0–2) a 26., Prosser (0–3) a 36., Tóth T. (1–3) a 44., Lencse (1–4) a 62., Nagy Zs. (1–5) a 70., Ikene-King (1–6) a 75., Ikene-King (1–7) a 83. percben.

Kiállítva: Faller a 89. percben.