Nagyváradival is számol a kapitány

A Tolnán nevelkedett Nagyváradi Mercédesz játékára is számít a szintén Tolnáról induló szövetségi kapitány, Bátorfi Zoltán a nők olimpiai selejtezőtornáján.

A gyermeket váró Póta Georgina korábbi terveivel ellentétben azonban nem tudja vállalni a részvételt, Bátorfi az ő helyére Nagyváradi csapattársát, a rutinos, 44 éves Fazekas Máriát hívta be a keretbe.

Póta Georgina néhány nappal a karácsonyi ünnepek előtt hozta nyilvánosságra hogy gyermeket vár, de akkor még bízott abban, hogy a portugáliai olimpiai-selejtezőn (január 22–26.) asztalhoz állhat – mint elmondta, a döntést az orvosokra bízza. Nos, mostanra kiderült, bármennyire is szerette volna, már nem tudja vállalni a szereplést, így biztossá vált, hogy női válogatottunknak a világranglistán 38. helyen álló játékos nélkül kell megpróbálnia kiharcolni a tokiói részvételt.

„A kialakult helyzetben úgy döntöttem, hogy a budaörsiek játékosa, Fazekas Mária került be a keretbe – mondta Bátorfi Zoltán szövetségi kapitány. – Sok nagy csatát megélt rutinos játékosról van szó, aki remek formában van, a klubcsapatában szép eredményei voltak a Bajnokok Ligája csoportkörében, s az sem mellékes, hogy védőjátékosok ellen kifejezetten jól játszik, márpedig a szóba jöhető ellenfeleink között több ilyen asztaliteniszező is akad. A döntésben az is szerepet játszott, hogy a Budaörsben Pergel Szandrával remek párost alkotnak, ami a válogatottnál is jól jöhet” – tette hozzá a kapitány.

A keret tagja Nagyváradi és Fazekas mellett a korábban a Szekszárd AC-t erősítő Madarász Dóra és Hartbrich Leonie, illetve a szintén budaörsi Pergel Szandra.