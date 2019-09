Négy perc paksi rövidzárlat elég volt a címvédőnek

A Paksi FC jól felépített taktikája pillanatok alatt kártyavárként omlott össze a Ferencváros ellen, amely takaréklángon is simán győzött az atomvárosban.

Azok a berögződések… A mérkőzés előtt a játékosok bemutatásánál a helyi szpíkernek Bőle Lukácsé helyett Böde Dániel neve hagyta el a száját. A Fradi szurkolóknak nem is kellett több, elkezdték éltetni a fővárosiakkal bajnokságot és kupát is nyert közönség kedvenc nevét, amit az előttük melegítő csatár tapssal hálált meg.

Akkor még Böde sem gondolta volna, hogy ennél, illetve a találkozó előtti köszöntésnél (350. NB I-s mérkőzését játszotta, ez alkalomból vehetett át emlékplakettet) több öröme nem lesz a mérkőzésen. Tomiszlav Szivics jól megszervezte csapata hátsó alakzatát: védekezésben a négy hátvéd mellé a szélről Könyves Norbert és Bartha László is visszahúzódott, középen Papp Kristóf, Balogh Balázs és Hahn János keserítette a vendégeket, elöl pedig Böde várta a felé jövő labdákat. Támadásban viszont a két csatár vonalába a két szélső is előrement.

Ezzel nem is tudott mit kezdeni a Fradi, az egyszerű labdajáratás szemmel láthatóan nem tetszett Szerhij Rebrovnak, ezt az oldalvonal mellett heves gesztusokkal adta játékosai tudtára.

Azonban elég volt négy perc rövidzárlat Szabó Jánoséktól, hogy a taktikájuk kártyavárként dőljön össze. Előbb Nguen a 16-os elől érkező, lapos passzát Zubrov az ötös jobb sarka elől jobbal azonnal, gondolkodás nélkül a kapu túlsó alsó sarkába rúgta, majd Gévay Zsolt egyéni hibáját használták ki a vendégek. A belső védő váratlanul cselezgetni kezdett a büntetőterület előtt, Nguen azonban szerelte, kicselezte a szintén az FTC-től érkezett Holczer Ádámot, szerencsével, mert a labda kapus lábáról visszapattant hozzá, majd mielőtt a kétségbeesett Szabó utolérte volna, jobbal középről, 17 méterről a kapu közepébe gurított.

Ekkor még nem roppant meg a Paks, sőt! Hat perccel később, ha Könyves cselezgetés helyett felnézett volna, láthatta volna, hogy a hosszún érkezik Bartha, azzal a gyors szépítés is meglehetett volna. Ehelyett Varga Roland büntetőjével már 45 perc után eldőlt a mérkőzés.

A második félidőben is a Ferencváros birtokolta többet a labdát, a hazaiak pedig a legjobban várt mérkőzésen nyújtották a legrosszabb teljesítményüket. Rengeteg egyéni hibát vétettek, a könnyebb megoldás helyett többször is egyénieskedni kezdtek, Varga második gólja, illetve Gévay felesleges durvasága és kiállítása már csak hab volt a tortán.

Az atomvárosiak szombaton a Zalaegerszeg otthonában javíthatnak, míg az FTC-re barcelonai fellépés vár jövő csütörtökön, ahol az Espanyol otthonában kezdik meg az Európa-liga-menetelést.

OTP Bank Liga, 6. forduló

Paksi FC-Ferencváros 0-4 (0-3). Paks, Fehérvári úti stadion, 2680 néző. Vezette: Pintér Cs. (Ring, Tóth II. V.)

Paks: Holczer – Osváth, Fejes A., Gévay, Szabó J. – Könyves (Remili, 61.), Papp K. (Windecker, 80.), Balogh B., Bartha (Fejős, 77.) – Hahn, Böde. Vezetőedző: Tomiszlav Szivics

Ferencváros: Dibusz – Botka, Heister, Blazic, Frimpong – Sigér (Ihnatyenko, 79.), Haratyin – Zubkov, Nguen (Bőle, 66.), Varga R. – Boli (Szihnyevics, 83.). Vezetőedző: Serhij Rebrov.

Sárga lap: Remili (65.), Osváth (72.), illetve Boli (49.). Kiállítva: Gévay (73.).

Gól: Zubrov (33.), Nguen (36.), Varga R. (45., 83., az elsőt 11-esből).