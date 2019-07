Nyolc gólt kapott első edzőmeccsén az UFC

Amikor a két NB III.-as gárda vezetői lekötötték a tegnapi edzőmeccset, még nem tudták, hogy a bajnoki rajton hasonló felállásban, már pontokért küzdenek majd. Kedden késő este derült ki, hogy a Közép csoport első fordulójában, augusztus 4-én Pécsi MFC–Szekszárdi UFC összecsapás lesz, így a szerdai találkozót amolyan előrehozott „főpróbának” is tekinthette a két csapat.

Dienes Pál gárdájának ez volt az első felmérője, a szakember július elseje óta dirigálja az edzéseket játékosainak. A pécsiek ellenben már második tesztmeccsüket vívták, szombaton az NB I.-es Paksi FC-től 2–0-ra kaptak ki a Fehérvári úti stadionban.

Tegnap is nekik jött ki jobban a lépés, a félidőben már 4–1-re vezettek. Sokkal dinamikusabbak, lendületesebbek voltak, mint az UFC, amelynek játékosai lassan melegedtek be, látszott rajtuk, hogy alaposan megdolgoztatták őket az előző napokban. Sajnos a fordulás után sem lett jobb a helyzet szekszárdi szempontból. A baranyaiak továbbra is uralták a találkozót, s újabb négy góllal terhelték meg a szekszárdi kaput.

A szekszárdiak a folytatásban szerda–szombat ritmusban játsszák az edzőmeccseket, szombaton szintén hat órakor a MOL Fehérvár FC második csapatának otthonában, aztán jövő héten szerdán, a Bonyhád Völgység LC elleni hazai következik (18 óra).

Pécsi MFC–Szekszárdi UFC 8–1 (4–1)

Pécsi MFC: Helesfay – Széles, Horváth D., Katona, Kónya K. – Szabó D., Futó, Koronics, Bischoff – Juhász L., Gellén. Cserék: Kovács B., Keresztes, Dér, Koller, Bohata, Sági, Rácz L., Gajág, Németh, Kertész, Nikics, Geiger, Kiss K., Tihanyi, Hegedűs M. Edző: Vas László

Szekszárd: Szűcs K. – Kvanduk J., Dudás, Márton E., Füredi – Rácz F., Juhász M., Budai, Lékó, Királyházi – Fejes P. Cserék: Mityók, Vituska I., Péter A., Dombi, Béla M., Béla D., Bíró. Edző: Dienes Pál.

A szekszárdi gólt Fejes Péter szerezte tizenegyesből.