Őszi elsőséget ért a Majosnak völgységi rangadó döntetlenje

Mint arról tegnap beszámoltunk, az őszi elsőségről döntő völgységi rangadó volt az utolsó bajnoki a bonyhádi stadionban, amelynek helyére jövő őszig közel egymilliárd forintból egy vadonatúj arénát húznak fel.

„Figyelje meg, nem lesz itt gól, a Majosnak jó a döntetlen, mi pedig nem vagyunk jó formában!” Éppen a legfontosabb mondatot csíptük el két piros sapkás drukker beszélgetéséből a megyei amatőr futball legnagyobb érdeklődéssel várt derbijén, a Bonyhád VLC és a Majosi SE rangadóján. A Völgységi el Clásicóra tizennegyedik alkalommal futottak ki a csapatok, s bár a majosiak érkeztek éllovasként, a hat győztes meccs és az öt döntetlen hazai sikert ígért.

Be is kezdtek Köllő Roland tanítványai, akik érezhetően egy gyors góllal szerették volna már a meccs elején megalapozni a sikerüket, de az egykori kiváló PVSK-kapus, Tihanyvári László alaposan megszervezte a vendégek védekezését. A gólkirályi cím várományosára, a 21 gólnál járó Csigi Ádámra nagyon figyeltek a majosiak, akik egymást kisegítve futballoztak. Igazi nagy helyzet így nem is tudott kialakulni, a „zöldek” könnyedén tartották a drukker által beharangozott döntetlent.

A kissé hideg, de napsütéses időben majdnem hétszáz szurkoló állta körül a pályát, s izgalom híján a régmúlt és a közelmúlt nagy meccseiről nosztalgiázott. Előjöttek az emlékek a Rába ETO, a Videoton és az Újpest bonyhádi fellépéseiről, vagy a 2005-ös, emlékezetes Magyar Kupa-meccsről, amelyet 1600 néző előtt vívott meg a Bp. Honvéddal a Bonyhád, s kapott ki 5–2-re úgy, hogy a rendes játékidőben 2–2-re végzett az akkoriban tehetséges ifjoncnak számító Vadócz Krisztiánnal fémjelzett kispestiekkel.

A Sport utcai stadiont jövő év elején kezdik bontani, hogy aztán jövő ősztől egy közel egymilliárd forintból felhúzott modern arénában fogadhassa ellenfeleit a BVLC.

A nagy nosztalgiázás közepette le is pergett az első félidő, néhány kisebb bonyhádi gólhelyzeten kívül mást nem lehetett feljegyezni. A fordulás után egy sebességi fokozattal feljebb kapcsolt a vendéglátó, az NB I-et is megjárt Pap Roland gyorsan belőhette volna a lendületet adó gólt, de a kapu torkából fölé lőtt.

Aztán ahogy telt az idő, úgy lett egyre bátrabb a Majos, amely sokkal többször merészkedett előre. Ez azonban „teret is nyitott” a bonyhádiak előtt – jó lett a meccs, végre benne volt a gól. A végén majdnem meg is született, de nem a nagy labdabirtoklási fölényben lévő bonyhádiak, hanem a majosiak szerezhették volna. Hegedűs Péter pár perccel a lefújás előtt a lécet találta el, nem sokkal később Kovács Gergő pedig két lépésről ajtó-ablak helyzetben gyengén lőtt, így maradt a gól nélküli döntetlen.

Igaza lett a szurkolónak, a majosiak egy pontért jöttek, és azt el is vitték. A játékosok boldogan ugrottak egymás nyakába a lefújás után, tavaszig azt látják a tabellán, hogy ők a legjobbak.

A bonyhádiak szomorúan és csalódottan sétáltak lefelé, hiába maradtak a mezőnyben egyedüliként veretlenek, ez sem volt elég számukra az őszi bajnoki címhez.

Megyei I. osztály, 6. forduló

BONYHÁD VLC–MAJOSI SE 0–0

Bonyhád, 700 néző. V: Kiss G. (Varga G., Tinnyei Zs.).

Bonyhád: Szabó Sz. – Szász D., Szlama, Völgyi, Preininger – Ágics, Máté R. – Hambuch (Kaufmann), Pap R. Hajpál K.), Sásdi (Wirth) – Csigi Á. Edző: Köllő Roland

Majos: Steinbach G. – Szeiler, Szőts A., Bognár S., Nagy N. – Kovács G., Hegedűs P. – Jerabek (Vituska N.), Hock (Kovács R.), Petrovics (Bognár Zs.) – Steinbach M. Edző: Tihanyvári László.

Jók: Szlama, Preininger, Völgyi, ill. Steinbach G., Szőts A., Kovács G., Szeiler.

A rend és a fegyelem a sikerek titka

„Rend és fegyelem van az öltözőben, ez a titka az őszi elsőségünknek – adott magyarázatot a sikeres szereplésre Fábián Béla, a Majosi SE elnöke. – Nagyon jó döntést hoztunk, amikor annak idején Tihanyvári László kezébe adtuk a csapat irányítását, személyében egy kiváló pedagógus és remek szakember irányítja a csapatot. Azt gondolom, hogy rászolgáltunk a döntetlenre és ezzel együtt az őszi elsőségre. Télen igyekszünk tovább erősíteni a keretünket, mert a kispadunk egy kicsit rövid, és nagy céljaink vannak.”