Ötszáz néző köszöntötte Studerékat az edzőmeccsen

Győzelemmel kezdte az Atomerőmű KSC Szekszárd csapata a 2019/2020-as bajnokság előszezonját, a kék-fehérek 70-67 arányban bizonyultak jobbnak a PEAC-Pécsnél.

Kiéhezett már a közönség az élvonalbeli női kosárlabdára, ötszáz néző fogadta vastapssal a szekszárdi lányokat a baranyaiak elleni első erőfelmérőn. Felspannolt állapotban voltak Studer Ágiék is, az ő és az új center, Ruzickova kosaraival 8-0-val állva hagyták Rujákékat. A pécsiek a 3. perc végén találtak a gyűrűbe először, amivel aztán magukra is találtak, innentől kiegyenlített lett a meccs. A hiányzók, a nagy meleg és a szezon eleje ellenére sokszor volt látványos a játék, a KSC két új légiósa, Marshall és Ruzickova jól illeszkedett be Djokics Zseljko játékrendszerébe.

Atomerőmű KSC Szekszárd – PEAC-Pécs 70-67 (22-19, 21-16, 14-12, 13-20). A legjobb dobók: Ruzickova (14 ponttal), Marshall és Bálint (13-13), Studer Á. (11), illetve Szabó F. (14), Udodenko (12), Conwright (11).

Az atomos lányok szeptember 2-án, hétfőn kéthetes edzőtáborba utaznak Szlovéniába és Horvátországba, Roglában játsszák következő edzőmeccsüket.