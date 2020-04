Sajbán reméli, hogy még tud bizonyítani

Sajbán Máté a pályán szeretné bebizonyítani, a féléves kölcsönszerződés után hasznos tagjává tudna válni a Paksi FC-nek.

Ha valakinek hatványozottan rosszul jött a koronavírus miatti leállás bármely csapatsportágban, így a labdarúgásban is, azok a szerződésük lejárta előtt álló játékosok, illetve azok, akik jelenleg kölcsönben szerepelnek valamelyik klubnál. Utóbbi kategóriába tartozik Sajbán Máté, aki a téli átigazolási időszakaszban érkezett Mezőkövesdről az atomvárosiakhoz.

„Szeretnék még bizonyítani, hogy ne egy hónap után kelljen dönteni a sorsomról, ehhez azonban meccsek kellenek. Jól érzem magam Pakson, így örülnék, ha maradhatnék, de ott vannak a gazdasági tényezők is, amik a jelen helyzet miatt még közbeszólhatnak. Soktényezős egyenlet ez, amit én csak azzal tudok befolyásolni, hogy ha adódik rá lehetőség, a maximumot kihozzam abból” – nyilatkozta a klub honlapjának a szezon végéig, de vételi opciós szerződéssel bíró Sajbán Máté.

A 24 éves támadót mind a kilenc tavaszi fordulóban a keretbe nevezte Osztermájer Gábor vezetőedző, hatszor pályára is lépett, ezeken két gólt szerzett (a DVSC elleni hazai 4–2 alkalmával és a kaposvári 3–0-nál is a harmadikat). A Magyar Kupában, ahol klubtörténelmet írva egészen a negyeddöntőig jutott a Paks, mind a négy mérkőzésen szerepelt, háromszor ráadásul a kezdőben.

„A Debrecen elleni meccs kedves emlék, már csak az eredményesség szempontjából is. Ugyanakkor bízom benne, hogy a kupatalálkozókon is jó teljesítményt nyújtottam, Pécsett szintén betaláltam (a 2–1 alkalmával a győztes gólt szerezte – A szerk.), de talán a Honvéd ellen is tudtam bizonyítani. A többi meccseken, úgy fogalmaznék, maradt bennem, viszont mindig próbáltam élni a lehetőségekkel” – fogalmazott, hozzátéve, az említett kispesti MK- és bajnoki mérkőzésen vagy a Puskás Akadémia elleni találkozón is lábában maradt egy-egy gól.

Hogy mennyire tetszik Paks a budapesti születésű támadónak, mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy ott próbálja átvészelni a kialakult helyzetet. Mint mondta, fizikálisan még nem érzi, hogy az elmúlt egy hónapban veszített volna állóképességéből, azt majd éles helyzetben tapasztalja meg az ember, addig is becsülettel készül a visszatérésre.

A Paksi FC a bajnoki tabella tizedik helyéről várja, hogy mikor folytatódhat a bajnokság. Az atomvárosiak ugyanannyi ponttal állnak, mint a már kieső Zalaegerszeg, de több győzelmüknek köszönhetően még bennmaradók.

Borítókép: Sajbán Máté (zöld mezben) a Bp. Honvéd elleni MK-meccsen március 4-én, Pakson