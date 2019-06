A vízparton is vigyázzanak magukra, egymásra!

Tolna megye szabadvízi strandjai remek lehetőséget kínálnak a fürdőzésre. Az alapvető óvintézkedésekről, azonban a gondtalan hűsölés közben sem ajánlatos megfeledkezni.

Tolna megyében két víztesten lehet kijelölt helyen pancsolni: a Fadd-Dombori Holtágon, valamint a Szálkai-tavon. Ezen vizek minőségét rendszeresen ellenőrzik a megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának munkatársai. A Fadd-Dombori I. és II., a tábori strand, továbbá a Szálka Szabadidő Központ strand legutóbbi mintavételének minősítése kiváló lett. Mindenhol adottak a közegészségügyi feltételek a természetes fürdőként történő használathoz. Ez azonban önmagában nem elég ahhoz, hogy gondtalan legyen a strandolás.

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság illetékes szakemberei kedden sajtótájékoztatón hívták fel a figyelmet többek között a szabadvízi fürdőzés veszélyeire is. Megyeri Zsolt, a közlekedésrendészeti osztály vezetője kiemelte: csak ott szabad fürödni, ahol erre kijelölt hely van. Folyóvizeknél számolni kell azzal, hogy kiszámíthatatlan a sodrás és a medermélység, előfordulhat akár örvény is. A bányatavaknál szintén nagy kockázatot jelent a változó medermélység. Figyelembe kell venni, hogy ha valaki hirtelen elveszíti a talpa alól a talajt, veszélyhelyzetbe kerül, egyáltalán nem biztos, hogy úgy tud reagálni ahogyan kellene, vagy ahogyan elméletileg tudna. Nem lehet elégszer ismételni, hogy felhevült testtel, ittasan nem szabad a vízbe ugrálni, ahogyan azt sem, hogy úszni nem tudó gyermekek viseljenek mellényt, amennyiben sporteszközt használnak a vízen.

A Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya ugyancsak körültekintő strandolásra int. Többek között arra hívják fel a figyelmet, hogy a természetes vizek a kisgyermekekre különösen veszélyesek lehetnek. Magától értetődő, hogy nem szabad őket felügyelet nélkül a vízben, vagy a vízpart közelében hagyni.

Kicsik és nagyok esetében is nagy veszélyforrás a hőguta, ami ellen nem elég a „habokban” hűsölni, fokozott figyelmet kell fordítani a megfelelő folyadékpótlásra, elsősorban ivóvíz formájában. Természetesen a káros UV fény hatások ellen is védekezni kell, szórt fény esetében is. Ez nem merül ki a megfelelő naptej használatában, hanem 11 és 15 óra között még a strandolás élvezete közben is árnyékba kell húzódni. A vízben is érdemes sapkát vagy kalapot viselni, de mielőtt bemennének – a természetes élő vizek védelme érdekében – a naptejet, napolajat el kell távolítani a bőrről. A nagyon meleg órákban kerülni kell az erős fizikai igénybevételt.

Magától értetődőnek tűnik, mégis hangsúlyozni kell, hogy aki fertőző betegségben szenved – mások egészsége védelme érdekében is –, az ne menjen közösségi fürdőkbe, kijelölt fürdőhelyekre.

A népegészségügyi főosztály egyre gyakoribb problémaforrásként tér ki arra, hogy a természetes fürdőhelyekre állatot, házi kedvencet bevinni a szezon teljes időtartama alatt – azaz június 15. és augusztus 31. között – tilos.