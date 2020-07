Előnyben a magyar filmek kedvelői

Nem tudod eldönteni, mivel töltsd a délutánjaid? Talán tudunk segíteni! Összeszedtük, hogy mit játszanak a következő napokban a megye mozijai, hátha találsz valamit, ami neked is tetszik.

Szekszárd

Július 23–25. 15 óra

Vad erdők, vad bércek: A fantom nyomában

magyar természetfilm, 62 perc, 2020

Rendező: Mosonyi Szabolcs, Bagladi Erika

Forgatókönyvíró: Bagladi Erika

Operatőr: Mosonyi Szabolcs

Zeneszerző: Mátyás Attila Merkaba

Vágó: Mosonyi Szabolcs

Narrátor: Varga Gábor

Producer: Bagladi Erika

A WWF Magyarország ajánlásával érkezik országszerte a mozikba Mosonyi Szabolcs és Bagladi Erika, a Vad Balaton, Vad Kunság, és Vad Szigetköz alkotóinak új természetfilmje, amelyben a korábbi filmjeikre is jellemző, lélegzetelállító képsorokon tárulnak fel az Északi-középhegység folyóvölgyei, mély szurdokai, napfényben fürdő bércei, ködbe vesző hegyoldalai és gazdag élővilága.

A különleges technikai megoldásokkal készült, látványos és részletgazdag 4K felvételeket felvonultató szélesvásznú természetfilm intim közelségben, nem mindennapi helyzetekben mutatja be az észak-magyarországi erdőségek változatos növény- és állatvilágát az avarszinttől a lomb-koronáig. (Forrás: szekszardagora.hu)

A Vad erdők, vad bércek – A fantom nyomában a 2020-as Magyar Mozgókép Szemlén elnyerte a Legjobb ismeretterjesztő filmnek járó Magyar Filmdíjat. A film az NMHH Médiatanács támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra Program keretében jött létre.

Július 23–25. 17 óra

Seveled

magyar romantikus vígjáték , 90 perc, 2019

Szereplők:

Mészáros Béla − Gergő

Tenki Réka − Saci

Básti Juli − Emma

Mészáros Máté − Adonisz

Rezes Judit − Hedvig Rendező: Orosz Dénes

Elsőre jó ötletnek látszott. Gergő (Mészáros Béla), a csajozógép filmkritikus szeretne beteg édesanyja (Básti Juli) kedvében járni, és a jó ügy érdekében hazudik egy nagyot. Csak egyetlen egyet: beviszi hozzá a kórházba a szomszédját (Tenki Réka), a nagyszájú ex-sztriptíztáncosnőt, akinek van egy nagy előnye: öt hónapos terhes. Az unokamániás anyuka boldogan látja, hogy a fia révbe ért, elbúcsúzik mindenkitől – és meggyógyul. (Forrás: szekszardagora.hu)

Július 23–29. 19:30 óra

Teljes titoktartás /Les traducteurs/

francia-belga thriller, 105 perc, 2019

Szereplők:

Lambert Wilson – Eric Angstrom

Olga Kurylenko – Katerina Anisinova

Riccardo Scamarcio – Dario Farelli

Sidse Babett Knudsen – Helene Tuxen

Rendező: Régis Roinsard

Kilenc műfordító gyűlik össze egy vidéki luxusbunkerben, hogy lefordítsák egy világsikerű trilógia várva várt utolsó kötetét. Ám amikor a szigorúan őrzött kézirat első tíz oldalát egy ismeretlen zsaroló feltölti a világhálóra, mindenki gyanússá válik, és az álommeló hamar rémálommá válik…

Július 26–29. 15 óra

Mi újság, kuflik?

magyar animációs film, 77 perc, 2019

Főszereplő:

Scherer Péter (hang) Rendező: Jurik Kristóf, M. Tóth Géza

Zene: Alpár Balázs

Ha Ti is pont ráértek, akkor a mozikban újra találkozhattok a kuflikkal! Van, aki még nem tudja, mi is az a kufli? Hát „se nem kifli, se nem kukac, simán kufli, ezt mondogasd!” Na ugye, hogy eszetekbe jutott?! A mesékben Zödön még mindig a legzöldebb, Pofánka a legpirosabb, Titusz a legsárgább, Hilda a leglilább, Valér a legkékebb, Bélabá a legbarnább, Fityirc meg a legszürkébb, mert… hát, mert annak is lennie kell valakinek! (Forrás: szekszardagora.hu)

Július 26–27. 17 óra

Kölcsönlakás

magyar romantikus vígjáték, 95 perc, 2019

Szereplők:

Balla Eszter – Anikó

Haumann Máté – Balázs

Martinovics Dorina – Linda

Klem Viktor – Henrik

Oroszlán Szonja – Petra Szakács

Kiss Ramóna – Vénusz

Ganxsta Zolee – Alfréd Rendező: Dobó Kata



Nem is lehetne két egymástól jobban különböző férj, mint Balázs (Haumann Máté) és Henrik (Klem Viktor). Balázsnak a család a fontos, meg az otthona – amit éppen felújítanak. Henriknek viszont a csábítás fontos, meg az otthon – amit a haverja éppen felújít, – hogy legyen hova meghívni legújabb hódítását. A két férj és feleségeik: a gyerekre vágyó Anikó (Balla Eszter) meg a férjén minden áron bosszút állni vágyó Linda (Martinovics Dorina), valamint a lakást felújító dizájner (Szabó Simon) és az őt rajongásával üldöző csaj (Kopek Janka) mind arra vágyik, hogy végre egyedül maradhasson a felújítás alatt álló lakásban, és belépjen a nagy Ő… (Forrás: szekszardagora.hu)

Július 28–29. 17 óra

Drakulics elvtárs

magyar vígjáték, 95 perc, 2018

Szereplők:

Walters Lili – Magyar Mária

Nagy Ervin – Kun László

Nagy Zsolt – Fábián elvtárs

Thuróczy Szabolcs – Esvégh elvtárs

Szűcs Nelli – Cserkóné

Borbély Alexandra – Ibolya

Rába Roland – Kádár János Rendező: Bodzsár Márk



A vámpírok köztünk járnak! De aggodalomra semmi ok: a kémelhárítás ügynökei már a nyomukban vannak, és a szokásos eszközökön kívül akár fokhagymát is bevetnek. 70-es évek, Magyarország. A kubai forradalmat is megjárt Fábián elvtárs (Nagy Zsolt) hazalátogat, hogy megnyisson egy nagyszabású véradó mozgalmat, de valami nagyon nem stimmel vele. Az öreg harcos úgy néz ki, mintha 30 éves lenne, laza stílusa meg egy vérvörös Mustangja van, és a nők döglenek az ágyban fáradhatatlan fenevad után… A kémelhárítás azonban felkészült a küzdelemre, és legjobb embereit állítja az ügyre. (Forrás: szekszardagora.hu)

Bölcske

Július 23. 18 óra

Lajkó – Cigány az űrben

magyar fekete komédia, 90 perc, 2018

Szereplők:

Keresztes Tamás – Serbán Lajos (Lajkó)

Gyabronka József – Karmazsin Jenő

Pálffy Tibor – Serbán Flórián

Papadimitriu Athina – Tünde Rendező: Lengyel Balázs

1957 elején a Nagy Szovjetunió úgy dönt, hogy baráti országai közül Magyarországnak ad esélyt, hogy kiválassza a földkerekség első kozmonautáját, aki majd az első ember lehet az űrben. Karmazsin Jenő elvtárs, a Kunmadarasi Vörösiszap Termelőszövetkezet elnöke tudja is, ki lehetne a legmegfelelőbb jelölt a nagy utazásra: Serbán Lajos, azaz Lajkó, ahogy mindenki hívja, már gyermekkora óta betegesen vonzódik a csillagokhoz. Ezt a vonzalmat nem kis részben anyjának köszönheti, aki beavatta a cigány asztrológia rejtelmeibe, és sajnálatos módon, Lajkó egyik rosszul sikerült rakétakísérletének következtében, már nem lehet velük. Lajkó egész életét egyetlen célnak rendeli alá: eljutni az űrbe, és ott bocsánatot kérni anyjától. Mikor Lajkót kiválasztják az űrutazásra, még nem is sejti, hogy álmai nem véletlenül válnak épp most valóra. Ám előbb Bajkonurban, egy különleges verseny keretében dől el, hogy a magyar Lajkó, a német Helga Mengele, az észt Ilmar, vagy a mongol Timuzsin lesz-e a szerencsés kiválasztott. A versenyt ráadásul maga Leonyid Brezsnyev, szovjet pártfőtitkár elnököli. Közben pedig Lajkó apja is újra és újra feltűnik, tovább bonyolítva Lajkó kalandjait. (Forrás: Vertigo Media)

Július 24–26. 16 óra

Hogyan legyél jó feleség? /La bonne épouse/

francia filmdráma, 109 perc, 2020 (magyar felirattal)

Szereplők:

Juliette Binoche – Paulette Van der Beck

Yolande Moreau – Gilberte Van der Beck

Noémie Lvovsky – Marie-Thérèse

Edouard Baer – André Grunvald) Rendező: Martin Provost



Paulette és férje egy iskolát vezet, ahol a háztartás fortélyait tanítják. A férfi halála alapjaiban rengeti meg Paulette életét, hiszen egyszerre válik özveggyé és nincstelenné. Ráadásul első szerelme is betoppan életébe. Le kell hát tegye a fakanalat, és szabad nőként a sarkára állni a hatvanas évek változó világában…

Július 24–26. 18 óra

Teljes titoktartás /Les traducteurs/

francia-belga thriller, 105 perc, 2019 (magyar felirattal)

Szereplők:

Lambert Wilson – Eric Angstrom

Olga Kurylenko – Katerina Anisinova

Riccardo Scamarcio – Dario Farelli

Sidse Babett Knudsen – Helene Tuxen

Rendező: Régis Roinsard

Kilenc műfordító gyűlik össze egy vidéki luxusbunkerben, hogy lefordítsák egy világsikerű trilógia várva várt utolsó kötetét. Ám amikor a szigorúan őrzött kézirat első tíz oldalát egy ismeretlen zsaroló feltölti a világhálóra, mindenki gyanússá válik, és az álommeló hamar rémálommá válik…

Július 24–26. 20:30 óra

A láthatatlan ember /The Invisible Man/

amerikai-ausztrál sci-fi, horror, thriller, 110 perc, 2020

Szereplők:

Elisabeth Moss – Cecilia Kass

Oliver Jackson-Cohen – Adrian Griffin

Aldis Hodge – James

Storm Reid – Sydney Rendező: Leigh Whannell

Cecilia Kass erőszakos kapcsolatban él egy sikeres és briliáns tudóssal, akitől próbál szabadulni. A férfi azonban öngyilkosságot követ el, és vagyona jelentős részét Ceciliára hagyja. Ő azonban az egészet színjátéknak gondolja, és miután hihetetlennek tűnő véletlenek sorozata vesz halálos fordulatot, egyre inkább elhiszi, hogy egy láthatatlan entitás kísérti őt és szeretteit.

