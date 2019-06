Nemzeti értékelő jelentés készül az éghajlatváltozásról

A Szekszárdi Klímakör rendezvényén a műanyag flakonok újrahasznosításáról és a tervezett autómentes napról is szó esett.

Kevés olyan önkormányzat van hazánkban a 3200-ból, amely több millió forinttal támogatja évente a települési klímastratégiát, pályázatokkal (például vízgyűjtők létesítésével) segíti a helyieket. Ilyen kivétel Szekszárd, mondta Baka György, a Szekszárdi Klímakör vezetője a tegnapi rendezvényük kapcsán.

Az eseményen többek között beszámoló hangzott el arról, hogy készül egy nemzeti értékelő jelentés, amely a hazai éghajlatváltozást térképezi fel. A mosó- és öblítőszeres flakonok újrahasznosításának iskolai tapasztalatairól számolt be Baltavári István gépész­mérnök. Mint mondta, a megye több iskolájában is van erre példa, például Szakályban, Regölyben, ahol összegyűjtötték, és átalakították az üres flakonokat. Tájékoztató hangzott el az unió által 2021-től betiltásra kerülő egyutas műanyag csomagolások jelentőségéről és várható hazai hatásáról. A szekszárdi Autómentes nap szervezésére is készülnek a klímakör tagjai.