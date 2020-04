Szorgos kezek varrták a színes szájmaszkokat Cikón

Létezik a megyében legalább egy olyan település, melyen csak az nem jut hozzá ingyenesen szájmaszkhoz, aki ezt nagyon nem akarja. Ám a helybeliek örömmel vették és veszik kézhez ezt a védőfelszerelést: elvégre saját kezük munkája.

Cikón vagyunk, a mintegy kilencszázas lélekszámú falu ezerötszáz maszkot készített önerőből, senkire és semmire nem várva. Az ötlet gazdája Molnár Józsefné, Cikó polgármestere úgy gondolta, hogy van a községben, lakóiban annyi alkotókészség, belső késztetés és közösségi érzés, hogy képes legyen kellő mennyiségű és megfelelő minőségű szájmaszkot készíteni. A falu vezetője jól számított.

– Az egyik nap kitettem a legnagyobb közösségi portálra egy felhívást, melyben erre a tevékenységre kértem a helybelieket – mondta el lapunknak Molnár Józsefné. – Másnap már be is indult a varrás. A polgármesternek a vártnál is kellemesebb meglepetésben volt része. Ugyanis a rengeteg jelentkező valósággal elárasztotta nemcsak anyag adományozással, hanem munkaerejének felajánlásával is. Éppen ezért a számos otthon mellett a művelődési ház is átalakult kisebbfajta szabó-varró műhellyé.

Molnár Tímea a vendéglátásban dolgozik, nincs varrónői képzettsége. Ez azonban egy pillanatig sem akadályozta meg abban, hogy ne jelentkezzen azonnal és örömmel a felhívásra. – Úgy gondoltam, ott a helyem – jelentette ki. – Az anyag méretre szabása volt a feladatom, emellett behajtást, levasalást és a kész maszkok összerakását is vállaltam.

Jánosné Nagy Tünde viszont szakképzett varrónő. Táskavarrógépével állított be a művelődési házba. De mint kiderült, mások is hozták magukkal ezt a hatékony szerkezetet. Az eszközök és a szövet­anyagok birtokában az intézmény kezdett egy kisebbfajta varró üzemmé alakulni. – Megszerveztük a műveleteket, hogy minden gyorsan és hatékonyan menjen. Afféle szalagrendszert alakítottunk ki, az egészségügyi óvintézkedések betartása mellett – engedett betekintést a szakmai háttérbe Jánosné Nagy Tünde.

Ám a szalagrendszer hallatán senki ne gondolja azt, hogy a jelentkező cikói hölgyekre valami monoton elfoglaltság várt. Mindannyian a jó hangulatot, mint jellemző munkahelyi légkört említették első helyen. Az összefogás újabb példájaként cikói asszonyok lángost készítettek a szövettel, tűvel, cérnával szorgoskodó csapatnak, így senki sem maradt éhen.

Az ezerötszáz maszk nyolc nap termése. Az külön érdekesség, hogy van köztük nemcsak egyszínű, hanem rengeteg színpompás növény-, és állatmintás is, utóbbiak a legkisebbek nagy örömére. A remek fegyvertény természetesen ugyancsak felkerült a legnagyobb közösségi portálra.

– Jó olvasgatni az elismerő megjegyzéseket – mondta Molnár Tímea. – Azt, hogy sokan követhető példának tekintik a kezdeményezésünket.

A szájmaszkok jelentős része már gazdára talált Cikón, de a boltban még rendelkezésre áll belőlük jó pár darab, bárki vehet belőlük térítésmentesen. A polgármester külön is megköszönte valamennyi résztvevő segítségét.

– Legkevesebben harmincan lehettünk – végzett egy gyors fejszámolást Molnár Józsefné, aki egyébként a szervezésen túl a szabásból is kivette részét. – Bár mostanság korlátozott a szabad mozgás, azért ha véget ér a járványveszély, remélem, lesz alkalmunk együtt visszatérni erre a közös munkára. Mely a fontos ezerötszáz maszknál is többet adott számunkra.

Borítóképünkön: Molnár Józsefné és Jánosné Nagy Tünde