Az 1699. szeptember elsején nyert pecséthasználat okán Tolna megye minden évben a naptári ősz első napján tartja a Megyenapot. Erről az eseményről számolt be a Tolnai Népújság szeptember 2-i száma. „Ezúttal egy intézmény – de inkább közösség –, mégpedig a Tolna Megyei Balassa János Kórház és dolgozói nyerték el a legrangosabb díjat. A megyei önkormányzat, valamint a megyei nemzetiségi önkormányzatok további kitüntető díjakat is átadtak, mindösszesen kilencet. A rendezvény helyszíne a Bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központ volt, ahol a meghívott polgármestereken és egyéb megyei vezetőkön kívül – az ünnepi műsoron közreműködőként – Reviczky Gábor színművész is megjelent.”