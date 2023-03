1848 tavaszi szele ma is itt fúj és tanít bennünket. Ünnepi beszédében erre is emlékeztetett Szabó Péter. Paks polgármestere a Csengey Dénes Kulturális Központ színháztermében köszöntötte a közönséget, nemzeti ünnepünk 175. évfordulója alkalmából. A város vezetője hozzátette, hogy ez a szél sok mindenre tanít. – Generációk összefogására, gondolataink egybefűzésére, tiszteletre, értékeink, szabadságunk, nemzeti identitásunk megvédésére – húzta alá, majd hozzátette: – De tanít a felelősségre is. Mert minden forradalom a felelősség megnyilvánulása is, melyben azok fognak össze, akik nem hagyják veszni mindazt, ami emberi érték, méltóság, az élet igaz szépsége, egyszerű normalitása. Ma mindenki forradalmár, aki nem hagyja veszni értékeinket, megvédi gyermekeinket, aki nem hiszi el, hogy az élet tartó oszlopait az ember kénye-kedve szerint lehet kitépni, átformálni, felcserélni.