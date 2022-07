Az Atomerőmű KSC Szekszárd szakmai- és sportigazgatója a klub szerdai szponzori vacsorája során nyilatkozott a Teol.hu hírportálnak. Szabó Noémi elmondta, az Euroliga 2022/2023-as kiírásában is a főtáblán szereplő szekszárdi együttes teljes keretét hamarosan bemutatják majd a szurkolóknak, miután a klubvezetés már csak egy aláírásra vár. A KSC szakmai- és sportigazgatójával készült teljes beszélgetés alább megtekinthető.

Mint azt korábban megírtuk, az európai elit sorozatban az előző idényben debütáló KSC keretéből Miklós Melinda és Mányoky Réka is hosszabbított. Bálint Réka csapatkapitány, Studer Ágnes, Gereben Lívia, valamint Holcz Rebeka, Horváth Dóra és Szűcs Gréta is marad a kék-fehéreknél, miként a kiváló magasember, Goree Cyesha is a szekszárdiak mezét viseli a következő szezonban.

Az atomosok eddigi egyetlen bejelentett igazolása a BEAC-tól érkező, a Sopron és DVTK helyett a tolnaiakat választó Boros Júlia, aki jelenleg az U20-as válogatott alapembereként a hazai rendezésű Európa-bajnokságon szerepel.