A befogadó közeg egyből megtetszett a szülőknek

A szekszárdi Comenius iskola megszűnésével a szülőknek új iskolát kellett találniuk a gyermeküknek. Többek Bo­gyiszlón találtak megoldást.

Nehéz helyzetbe kerültek a szülők, amikor kiderült, hogy bezár Szekszárdon a Comenius Általános Iskola. Ahogy arról lapunkban is beszámoltunk, a megszűnésnek anyagi oka volt, a szülőknek pedig szeptemberig új iskolát kellett találniuk gyermeküknek.

Egyikőjük, Balláné Megyeri Nikolett azzal keresett meg bennünket, hogy hosszas keresgélés után esetükben Bogyiszló lett a megoldás, amely a befogadó közeg és a segítőkész hozzáállás okán egyből szimpatikus lett nekik. Elmondta, hogy nemcsak az ő most negyedik osztályt kezdő fiának, hanem hét osztálytársának együtt kerestek új iskolát, és a gyerekek között van sajátos nevelési igényű is.

Kezdetben szekszárdi és más környékbeli intézményekhez fordultak, ám végül a bogyiszlói vezetésével találták meg leginkább a közös hangot. Két osztályt a bonyhádi evangélikus általános iskola vett át.

Boda Zoltán, a Bogyiszlói Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy a megszűnés előtt felhívta őt Morvai Szilveszter, a Comenius igazgatója, hogy fogadnának-e gyerekeket, amire az volt a válasz, hogy szeretettel várják őket. Aztán a szülők képviseletében Balláné Megyeri Nikolett is hívta őt. Eztán még a nyár folyamán felkeresték a családok az iskolát, hogy a szülők és a gyerekek egyaránt megismerhessék azt a döntés előtt.

Az igazgató felhívta a figyelmet arra, hogy a bogyiszlói gyerekekkel együtt már nem pici osztályba, bár még mindig kis létszámúba járnának a gyerekeik, illetve arra is, hogy az utazás problémát okozhat, így csak akkor határozzanak Bogyiszló mellett, ha biztosak a választásban. Az ott tapasztalt pozitív fogadtatás híre azonban más szülőkhöz is eljutott, és végül huszonhárom gyereket írattak be pluszban a falu iskolájába, ahol ismerkedős napot is tartottak.

A gyerekek utazása is megoldódott, az első két hétre ugyanis a református egyház kedvező áron felajánlotta a kisbuszát. – Nagyon hálásak vagyunk a két sofőrnek, Németh Jánosnak és Dancs Róbertnek, a település korábbi lelkészének, illetve az iskola és a falu vezetésének – mondta a szülői közösség és a gyerekek nevében Balláné Megyeri Nikolett. További könnyítés, hogy Tóth István polgármester közbenjárásával a busztársaság módosította a menetrendjét.

Borítóképünkön: Boda Zoltán a tavaly átadott sportcsarnokot is megmutatta a gyerekeknek