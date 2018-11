A gimnázium diákjai kézírásuk alapján is útbaigazítást kaptak

A főváros két egyeteme, valamint Pécs és Szeged egy–egy hasonló intézménye mutatkozott be ma a Szekszárdi Garay János Gimnáziumban. A pályaorientációs nap a maga célzott rendezvényeivel a tanulók önismeretét, személyiségét fejlesztette, ugyanakkor lényegesen bővítette pályaválasztási ismereteiket.

A fiatalok nemcsak a felsőfokú intézmények különböző karainak tevékenységébe pillanthattak be, de az előadásokon információt kaptak a diákhitelről, avagy a tanulás melletti munkalehetőségekről is. Külső helyszínekként a középiskolásokat a megyeszékhelyen a Tarr Kft., Budapesten az Orosz Kulturális Központ, Pécsen pedig a PTE Fizikai Intézete várta.

– Nagyon nehéz volt eldönteni, hogy mely előadásokat nézzük meg, mert sok egyetem rengeteg érdekes kara mutatkozott be – mondta el lapunknak a 10. B. osztályos Angyal Réka. – Még nem tudom pontosan, hogy a továbbtanulás terén merre induljak, de az biztos, hogy már most eléggé érdekel a marketing és a gazdaság. Ezért beültem a PTK, a BME és az ELTE előadásaira. Érdemes volt, mert mindenütt sok hasznos információt szereztem. Egy másik program keretében önismereti tesztek és kézírásunk alapján megállapították, hogy melyik foglalkozás illene hozzánk leginkább. Nincs olyan gimnazista, akiben ne lennének hatalmas kérdőjelek a továbbtanulással kapcsolatban. Úgyhogy szerintem nagyon hasznos volt ez a nap, mert egy kicsit már körvonalazódott bennünk, hogy mihez is kezdjünk az érettségi után.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A 12. B. osztályos Verebi Máté csatlakozott gimnazista társa megjegyzéséhez azzal, hogy egyelőre neki sincsenek kőbe vésett továbbtanulási elképzelései. – Ezért főleg a karrier- és személyiségtesztekre iratkoztam be – folytatta Máté. – Nem is csalódtam, sok segítséget kaptam mindegyik alkalommal. A leghasznosabbnak talán a grafológia bizonyult, de a hallgatók beszámolói is számos tanulsággal szolgáltak. Az iskolai programok után a börzére mentünk át, ahol kifejezetten egyetemekkel kapcsolatos kérdéseket tehettünk fel és tényszerű válaszokat kaptunk.

A pályaválasztás a jövő záloga

Jövőd záloga címmel pályaválasztási kiállítást szervez a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya november 20-tól 24-ig Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban. Kedden a felnőttképzési, tegnap az érettségi utáni képzési lehetőségeket ismerhették meg a fiatalok, mától pedig három napon át a középiskolák mutatkoznak be.

A kiállítás ideje alatt folyamatosan látogatható a szakmák utcája, ahol a gyakorlatban is kipróbálhatják a fiatalok, milyen az asztalos, az autószerelő, a hegesztő munkája, de akár egy lézerberendezés kezelésével is megismerkedhetnek. Az Üvegteremben pedig – idén először – pályaorientációs szigetet alakítottak ki, ahol a fiatalokat szakmai érdeklődést vizsgáló, illetve ön- és pályaismereti kérdőívekkel várják, ezen felül az önismeret fejlesztéséhez, a leginkább testhez álló jövőbeli hivatás kiválasztásához, és nem utolsó sorban a munkavállaláshoz szolgálnak hasznos tanácsokkal.