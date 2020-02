A Muzsikás együttes rendhagyó iskolai énekórát tartott

Nemcsak a felnőtteket, hanem a legkisebbeket is lenyűgözi művészetével a Muzsikás együttes. Ez bizonyosodott be újfent Mórágyon. Ezen a településen lépett fel a csapat, rendhagyó iskolai énekórát tartva a nebulóknak a művelődési ház nagytermében, ahol Glöckner Henrik polgármester is végig jelen volt. A gyermekek tapssal, közös énekkel egyaránt kifejezték tetszésüket.

– Ferenczi Katalin kolléganőm javasolta még korábban, hogy hívjuk meg a Muzsikás együttest – mondta Mucska Melinda, a helyi általános iskola igazgatója. – Miután tudtuk, hogy a zenekar elfoglalt, a fellépést a jövő tanévre terveztük. Ám két hete kaptunk egy telefonhívást, mely szerint a Muzsikás a környéken jár, szívesen eleget tenne a meghívásnak. Örömmel nyugtáztuk a változtatást.

Az Éri Péter, Hamar Dániel, Porteleki László és Sipos Mihály alkotta, műfajában világszínvonalat produkáló négyes a hangszerek behozatala után szinte azonnal a húrokba csapott. Kalotaszegi zene, lassú csárdás és szapora alapozta meg a hangulatot, de a kisdiákok arról is ismeretet szerezhettek, hogy az említett tájegység Erdélyben van és a hagyományokat ma is őrző magyarok lakják. A kalandozás többször is folytatódott Erdély területén, de emellett Tolna megye, Bogyiszló is képviseltette magát a népzenei csemegék között.

A Muzsikás bemutatta – és természetesen meg is szólaltatta – az általa használt hangszereket is: így a hosszú furulyát, a három húros brácsát, a nagybőgőt, a tamburát, a hegedűt és a gyimesi ütőgardont is. Az iskolások betekinthettek a magyar népzene kincs ősi rétegeibe, miközben együtt énekelték a Hej, Dunáról fúj a szél kezdetű népdalt. Ez más szöveggel – Hej, Jancsika, Jancsika – is ismert.

A legnagyobb sikert kétségkívül a csujogatás aratta. Sipos Mihály vezénylése mellett egyszerre kiáltották a lányok és a fiúk a lakodalmi versikét: Járd ki lábam, járd ki most! / nem parancsol senki most! / Jobbik lábam, jól vigyázz! / mert a balog meggyaláz! Majd kisvártatva a kurjongatással szinkronban felcsendült a hozzá illő, vérpezsdítő zene.

„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő… semmi mással nem pótolható. Zene nélkül nincs teljes ember.” Ez a Kodály Zoltán idézet szerepel azon a szelvényen, melyet az ütemes tapssal záruló rendezvény után a Muzsikás osztott ki a közönségnek. Ez a dokumentum egyúttal igazolja, hogy tulajdonosa részt vett a rendhagyó iskolai énekórán. Nem kizárt a folytatás sem, hiszen az együttes már most újabb meghívást nyugtázhatott Mórágyra. Nem kétséges, hogy ha idejük engedi, örömmel mennek vissza, hiszen már a bevezetőben elmondták: azonnal megragadta őket a település megkapó mivolta.