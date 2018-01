Bali szigetén is barangolt az őcsényi pilóta

Az indonéziai küldetés ugyan véget ért, Szentgyörgyi György, a Malév egykori kapitánya már Európában röpköd, de azért nem zárta le a majdani visszautat a távol-keleti országba. Három és fél évet töltött kiképzőként a világ legnépesebb muszlim államában, ahol egyetlen egy másodpercre sem került kellemetlen helyzetbe európai mivolta miatt.

– Ha csak azt nem tekintjük „kellemetlenségnek”, hogy sok helybeli szeretett volna együtt fotózkodni velem, illetve családommal, amikor eljöttek hozzám szabadságom idején – mondta Szentgyörgyi György, aki immár itthon, azaz Őcsényben elevenítette fel néhány élményét. Munkahelye a fővárosban, Jakartában volt, ebben a húszmilliós, nehezen élhető metropoliszban. Egy sokatmondó példa: a csatornarendszer nem zárt, a szennyvíz nem csőben folyik, hanem kanálisban, ami ugyan betonlapokkal fedett, de a rések miatt jól érezhető a kigőzölés… A közlekedés katasztrofális, 2014-ben össze is omlott. Szentgyörgyi György egy ötvenkét emeletes felhőkarcoló negyvenkettedik emeletén lakott. Harmincnyolc kilométer távolságra lévő munkahelyére napközben – szerencsés esetben! – három óra alatt jutott el gépkocsival.

Szabadidejében – most teljes joggal irigykedhetnek a néprajzosok, etnológusok – bejárta Bali és Lombok lélegzetelállítóan szép szigeteinek falvait, ismerkedve az ott élő emberekkel, mindennapjaikkal és ételeikkel is. A hinduk lakta Balin egy út menti pecsenyésnél végre rálelt addig kényszerűen nélkülözött, egyik kedvenc ételére, a disznóhúsra. A bennszülött kifőzdés sült sertésbéllel kínálta. – Kifejezetten jó volt! – minősítette érezhető elragadtatással a számunkra szokatlan fogást. Egyébként a fősodorba tartozó indonéz gasztronómiát a fűszerek bátor alkalmazása jellemzi, ezért a magyar ember a helyi kosztot jó étvággyal kebelezi be. Csapvizet inni arrafelé nem tanácsos, a városvezetés a pazarlást megakadályozandó, szándékosan mellőzi a maradéktalan tisztíttatást: ám a háztartásokban és a munkahelyen mindenütt megtalálható az a nagy méretű, áttetsző műanyag ballon, mely egészséges, jó ízű vízzel szolgál és nem mellékesen takarékosságra késztet.

Így élte meg a „kényszerleszállást” Hat éve péntek délután letette a kifutóra a kijevi járatot, másnap reggel pedig bemondta a rádió, hogy megszűnt a Malév. Szentgyörgyi György legalább olyan meglepetéssel élte meg a cég minden átmenet nélküli bezárását, mint azok, akik kívülről szemlélték a történéseket.

– Derült égből a villámcsapás – érzékeltette az Őcsényben élő kapitány a helyzet teljes váratlanságát, a gyászos és sokkot okozó hangulatot. Szentgyörgyi György a Malév kötélékében több mint 10 ezer órát vezetett, Európa, Észak-Afrika és a Közel-Kelet légterében. – Az elmúlt napokban sok időt töltöttem a számítógép mellett, azt kutatva az interneten, hogy hol lehetne folytatni a munkámat – mondta el lapunknak. – Mármint külföldön. Hiszen Magyarországon nem lehet, jóllehet én magyar pilótaként mindig is itthon szerettem volna dolgozni.

Anyagi szempontból a távol-keleti három és fél év az addig elért, tisztes polgári szint megőrzését teljes mértékben lehetővé tette.

– Amikor hazajöttem, új cégemnél kezdetben az egyharmadát kerestem annak, mint ami Indonéziában került a borítékba – engedett betekintést jövedelmi viszonyaiba. – Mindezt tetézi az, hogy Indonéziában sokkal alacsonyabb a megélhetési költség, mint itthon. Az emberek befogadóak, barátságosak, az ételek, mint említettem, finomak, ráadásul fűtésre sem kell költeni. Miután Indonézia az Egyenlítő mentén húzódó, trópusi szigetvilág, első kiutazásomkor azt gondoltam, hogy meg fogok sülni. Ehhez képest háromszázhatvanöt napon át nappal plusz harmincegy fok volt, éjszaka meg plusz huszonhat. Szó sincs olyan állandó kemence forróságról, mint ami például az Arab-öböl országait jellemzi.

Miután hiányzott a repülés, egy európai áruszállító multicég hívására – munka ajánlatára – Szentgyörgyi György 2015-ben elköszönt Indonéziától és hazatért. A kapitány újra beülhetett egy Boeing 737-es pilótafülkéjébe: ám nem embereket szállított és szállít, hanem megrakott konténereket, de ez mit sem von le a munka felelősségteljes mivoltából.

– Azzal kezdem, hogy Budapesten felülök a Párizsba tartó repülőre, ekkor utasként – hozott fel egy példát. – A francia főváros légikikötőjéből este már kapitányként startolok gépemmel. Átviszem a szállítmányt Angliába, London közelébe, majd onnan Shannonba, Írországba. A következő héten hasonló feladat végrehajtása vár rám, de akkor Bergamo–Athén–Szaloniki útvonallal. Mindig éjszaka szállítunk, előfordulhat, hogy napközben nem is tudnának időben fogadni bennünket a nagy megterhelés miatt.

Európában az érvényes előírásoknak megfelelően egy pilóta hatvanöt éves koráig vezethet közforgalomba bekapcsolt repülőgépet. Szentgyörgyi György tehát a jelenlegi szabályok alapján még három évig hódolhat hivatásának. Szimulátoroktató viszont lehet bőven hatvanöt év felett is.

– Biztos, ami biztos, eljövetelemkor azt kértem Djakartában, hogy ne dobálják el messzire a személyi anyagaimat – említette meg tréfásan. – Ám valóban egyre többször gondolok arra, hogy mi lesz három év múlva. Megtehetném, hogy itthon, Őcsényben, az udvaron ülve az eget fürkésszem és méregessem a repülőgépek kondenzcsíkjait. De ehhez képest azért valamivel jobb lenne újra Indonéziában, ekkor már ráérős nyugdíjasként oktatni a leendő pilótákat.

A viharos óceán felett is átrepült Az 1956-ban született Szentgyörgyi György – népszerű nevén Szentgyuri – repülősdinasztia sarja. Repülős-pályafutását 1976-ban Őcsényben kezdte vitorlázóként. A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett autómérnöki diplomát 1981-ben. 1996-ban került a Malévhez, ahol a Boeing 737-es típus szinte minden változatát végigrepülte. 2004. december 4-e óta kapitány. Emlékezetes fegyvertény fűződik nevéhez 1997-ből, amikor is Kanadából felszállva – az Azori-szigetek, majd Spanyolország érintésével Őcsényben landolva – egy törékeny, Aztec típusú, könnyű kétmotoros géppel átrepülte az Atlanti-óceánt. Nős, egy 19 és egy 23 éves lánya van. – A repülés olyan, mint valami testet-lelket erősítő ajzószer. Ha a repülést elveszik, azonnal kiütköznek az elvonási tünetek – fogalmazta meg ars poeticáját hivatásáról.