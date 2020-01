Évente 32 millióval kerülnek többe a bizottságok

Az öt közgyűlési bizottság, ezzel együtt ezek megemelkedett tagságának honoráriuma, költsége éves szinten 32 millió forinttal kerül többe a városnak, mint az elmúlt ciklusban – számolt be sajtótájékoztatóján Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. A testület rendkívüli ülést is tartott csütörtökön.

– Ilyen rossz közhangulatot még nem tapasztaltam Szekszárdon – állította Ács Rezső csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján. A fideszes polgármester elmondta, 1998 óta vesz részt a közgyűlés munkájában, s közgazdász szaktudása nem csupán városvezetőként, de korábban a pénzügyi bizottság vezetőjeként, majd gazdasági alpolgármesterként is hasznosnak bizonyult, ezért nem érti az őt ért kritikákat. Beszélt arról is, hogy a több, mint két évtized alatt a négy évig tartó MSZP-s, SZDSZ-es vezetés adott el ingatlanokat, és az is előfordult, hogy a Garay-gimnáziumban kikapcsolták a telefont, mert az intézmény nem tudta fizetni a számlákat. – Mi viszont stabilan, jól működő várost hagytunk a mostani önkormányzatra – hangsúlyozta a polgármester. Hozzátette, hogy a január 14-i adatok szerint nemhogy hiány nincs a város költségvetésében, de tíz és félmilliárdos megtakarítással rendelkezik.

Bomba Gábor, a közgyűlés többségben lévő ÉSZ frakciójának vezetője facebook bejegyzésében azt írta, hogy a költségvetést a folyószámla hitel tartja életben. Az ezzel kapcsolatos kérdésre a polgármester elmondta, az önkormányzathoz évente négyszer érkezik bevétel. Közgyűlési döntés alapján működik úgy a város, hogy a folyószámla keretet akkor töltik fel, amikor befolynak az adók.

Ács Rezső ugyanakkor valós gondnak tartja, hogy az ÉSZ háromról ötre emelte a bizottságok számát, és nőtt e grémiumok tagsága is. Ez évente 32 millió forinttal, öt év alatt pedig 160 millióval kerül több pénzébe a városnak.

Elsőre becsapósan jól hangzik, de valójában meggondolatlanságnak tartja azt is, hogy az ÉSZ képviselőiből álló gazdasági bizottság javasolja a közgyűlésnek, hogy bízza meg a Mérnöki Szolgáltató Kft.-t, vizsgálja meg, a legrövidebb időn belül milyen műszaki feltételekkel lehet megnyitni a régi uszodát. Az ÉSZ az épület mellett a parkolást egy több szintes teremgarázzsal oldaná meg, amelynek lenne kapcsolata a vasút- és buszállomással. Ács Rezső elmondta, az ilyen felvetésekhez a többségi frakció költségvetési forrásokat nem társít. A polgármester kijelentette, hogy bár nincs ellenére az ingatlan átmeneti hasznosítása, az új uszodát be kell fejezni, nem hagyja, hogy az építkezés torzó maradjon. Úgy véli, az ÉSZ csupán ötletel, gazdasági elképzelései nem függenek össze.