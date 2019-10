Harminc éve indult a képzés Szekszárdon

– Harmincéves a szociálismunkás-képzés Szekszárdon. Mi alapozta meg a szak indítását?

– Amikor az általános szociálismunkás-képzés terve az 1980-as évek második felében körvonalazódott, a szekszárdi főiskolán is alakult egy munkaközösség, amely tevékenységének eredményeként 1989 szeptemberében a Közművelődési és Szociálpolitikai Tanszék irányításával az országban elsőként Szekszárdon indult a nappali tagozatos főiskolai szintű általános szociálismunkás-képzés – mondta Professzor dr. Nagy Janka Teodóra. Az első húsz végzős hallgató e szakon a diplomát 1993-ban vehette át és helyezkedhetett el a szociális szférában. Az alapító tanszékvezetőt, dr. Jánosi Györgyöt követően a Szociálpolitikai Tanszék, illetve Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet igazgatója dr. Tolnai Gyula volt 1995–2004 között, 2005-től pedig immár tizennégy éve én irányítom az intézetet, amely 2015-től Szociális Tanulmányok Tanszékként gondozza a képzést. A szekszárdi oktatók 1989-től az általános szociális munkás, majd 2006 szeptemberétől a szociális munka alapszak kialakításában, tantervének folyamatos korszerűsítésében komoly munkát végeztek a különböző szakmai fórumokon. A szakon, ahol már 1993-tól kreditrendszerben szerveződött az oktatás, a kezdetektől lehetőség nyílt szakirányok választására: a gyermek- és ifjúságvédelem, az idősvédelem, közösségszervező szociális munka, mentálhigiéné, 2006-tól a komplex rehabilitáció, szociális informatika, igazságügyi szociális munka, szociális ellátások szervezése, fenntartható szociális munka, a foglalkozási rehabilitáció és a szociális igazgatás szakirányra.

– Mikor indult a levelező képzés?

– A levelező képzés 1995 szeptemberében indult Szekszárdon, majd 2000–2012 között Székesfehérváron. A szak hallgatóinak a létszáma az első évek húsz-harmincfős évfolyamaihoz képest a kilencvenes évek végére megduplázódott, 2006-ban pedig tizenhárom főfoglalkozású oktató és több óraadó oktatott 822 hallgatót: nappali tagozaton 260 főt, levelező tagozaton 562 főt, Szekszárdon 333 főt, Székesfehérváron 229-et. A szekszárdi karon az elmúlt harminc év alatt közel kétezer hallgató szerzett általános szociális munkás/szociális munkás diplomát!

– Milyen, a tudományterület szempontjából jelentős kutatásokban vettek részt az elmúlt években?

– A képzéshez szorosan kapcsolódva, a tanterv részeként, 2000-től éves rendszerességgel, elsősorban Tolna, Baranya és Bács-Kiskun megyében a települési önkormányzatokkal együttműködve szociális kutatások valósultak meg, szükségletfelmérések készültek. Az intézeti közös kutatási irány kialakítására 2006-ban létrehozott Szociális Szakmai Műhely célként fogalmazta meg a szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzáférhetőség vizsgálatát a hátrányos helyzetű, aprófalvas településeken. Az elmúlt időszakban évente két-három könyv, oktatási segédanyag, tíz-tizenöt publikáció jelent meg az intézet oktatóinak tollából, a képzésben is használt monográfiám az „Az Év kiemelkedő szellemi alkotása” elismerést kapott. A szekszárdi felsőoktatási intézmény neve a képzés első pillanatától egyet jelentett a magyar szociálismunkás-képzés legjobb hagyományaival. Egy hallgatói elégedettségi felmérés során a megkérdezett végzős hallgatók az egyik legfontosabbnak a képzésben a magas színvonalú oktatói munka, a szakmai érvek mellett a hallgatóbarát, szakmai identitásformáló, emberséges magatartást tartották. A harmincéves képzőintézmény számára a legnagyobb dicséretet pedig az jelentette, hogy a megkérdezett hallgatók nagy többsége úgy fogalmazott, hogy ha újrakezdené tanulmányait, ismét a szociális munka szakot választaná – és újra Szekszárdon.

Több szakirányú képzést indítottak

A bolognai folyamat részeként 2006-tól a főiskolai szociális munkás szak szociális munka alapszakként folytatódott a szekszárdi karon. Az új felsőoktatási szerkezetben szociális munka felsőoktatási szakképzés, a diplomával rendelkezők számára szakirányú továbbképzések (pl. komplex rehabilitációs mentor, szociálgerontológia, francia diplomát is adó szociális gazdasági menedzser), továbbá akkreditált felnőttképzések, szakmai tanfolyamok és felkészítők is megvalósultak. Utóbbiak elsősorban a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakemberei számára szerveződtek. Az intézmény 2002 és 2016 között elismert szociális szakvizsgaközpontként is működött. A három évtized alatt számos nemzetközi és hazai szakmai konferencia, szeminárium szervezése, sikeres pályázati projekt megvalósítása kapcsolódik a szekszárdi szociális képzéshez. Jelképesen is a Szociális Munka Napjához és a Tudomány Napjához, illetve hónapjához kötődnek az évente megrendezésre kerülő szakmai és tudományos programok. Az intézet oktatói számára az egyéni kutatási eredmények mellett mindvégig folyamatos prioritást jelentett a hallgatói tehetséggondozás, az elmúlt években több kiváló, az OTDK-n országos helyezést elérő hallgatói teljesítmény született.