Négy éves gazdasági tervet fogadtak el a bátaszéki képviselők

Vitákkal tarkítva ugyan, de elfogadták a képviselők a város gazdasági programját, illetve a fejlesztési tervét, mely 2020 és 2024 közötti időszakra vonatkozik. Dr. Bozsolik Róbert polgármester elmondta, a négyéves időszakra előre meghatározták többek között az oktatást, egészségügyet, városfejlesztést és városüzemeltetést érintő legfontosabb feladatokat.

A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjait is megtárgyalták, végül úgy döntöttek a képviselők, a szolgáltatási díjak mértékén nem változtatnak, sőt a mosatási feladatok is térítésmentesek lesznek.

Kitűzték az idei első közmeghallgatás időpontját is, így március 18-án, szerdán este 17 órától várják az érdeklődőket a városházán, ahol tájékoztatást kapnak az elmúlt év történéseiről, illetve az idei évre szánt feladatokról és természetesen várják a lakossági észrevételeket is. Aznap telefonon is lehet kérdéseket feltenni az önkormányzat és a város működésével kapcsolatban.

Dr. Bozsolik Róbert polgármester elmondta, március 1-től indul az idei évi közfoglalkoztatási program, mely áthúzódik a jövő év elejére is. A korábbi tizenhattal szemben most tíz főre kapott a város lehetőséget a közfoglalkoztatásra. A szükséges önerőt – a költségek harminc százalékát – a város biztosítja. Az egy éves programba bekerült közfoglalkoztatottak a városüzemeltetés területén dolgoznak majd.

Döntött a képviselő-testület arról is, hogy a városközpontban lévő számvevőségi épület homlokzata megújul a Város Napjára, és szintén ezen a rendezvényen adják át az a Barátságoszlopot, amelyik a testvértelepüléseinkkel meglévő szoros és fontos kapcsolatot szimbolizálja.

Mini busz vásárlásával kapcsolatban is született döntés, az új jármű az intézményi és civil szervezetek szállítását látja majd el.