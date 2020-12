Ünnep előtti kedvenc dísznövény a mikulásvirág

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az adventi időszak kedvence a mikulásvirág és a karácsonyi kaktusz. A szürke, hideg időben kedves színfoltjai a lakásnak. A gondozásuk sem bonyolult, az öntözésükre kell jobban figyelni. A mikulásvirág legjobban a 15-20 fokos szobát szereti. A növény a melegebb helyen hamar kiszáradhat. Ha kaspóban tartjuk a mikulásvirágot, ügyeljünk rá, hogy a cserép alatt ne legyen pangó víz. A karácsonyi kaktuszról pedig azt kell tudni, hogy a száraz levegőt nem kedveli, rakjunk a cserép alátétjébe kavicsokat, és spricceljük meg azokat rendszeresen vízzel. Ezzel a módszerrel növelni lehet a kaktusz környezetében a páratartalmat. Fényigénye nagy, ezért egész évben világos szobában tartsuk.

A szobanövények gondozására az év minden napján oda kell figyelni, így télen is vannak olyan alapszabályok, amelyeket be kell tartanunk ahhoz, hogy a kedvenceink a hidegebb hónapokat is túléljék a lakásban. Teljesen másként kell öntözni a cserepes virágokat télen, mint nyáron. Egyrészt a hőmérséklet, másrészt a növények „pihenős” periódusa miatt.

Fontos szabály, hogy szellőztetéskor ne nyissunk a növényre ablakot, a szobanövények ugyanis általában 18-20 fok környékén érzik jól magukat télen. Ráadásul a hirtelen hőmérséklet-változást egyetlen növény sem viseli el, így a szoba téli szellőztetésének idejére menekítsük őket védett helyre. Ha mégis megcsapja a növények leveleit a hideg, akkor azt sárgulással és száradással adják majd tudtunkra.

Télen a szobanövények többsége takaréklángra állítja életfunkcióit, kevesebb oxigént termelnek, és több szén-dioxidot bocsátanak ki. Ilyenkor ne öntözzük túl őket, és bánjunk takarékosan a vízzel, mert ha túl sokat kapnak, az kimozdítaná virágainkat a téli állapotukból. Ha mégis több vizet kapnak a kelleténél, akkor nyugalmi állapotban lévő gyökereik rothadásnak indulnak, és tavaszra elpusztul az egész növényünk.

Lámpafénnyel nem pótolhatjuk a növényeknek járó természetes fényt, az ilyen mesterséges fényt ugyanis nem tudják hasznosítani. Ezért muszáj némi természetes világosságot is juttatnunk a növények számára az életfolyamataik fenntartásához.

