Vizsgákat, versenyeket rendeznek vadászkutyák számára

A vadászkamara által szervezett vadászkutyavizsgákat Záborszki Zoltán koordinálja. Versenyeket is rendez az ebeknek; az idei Tamásiban volt. Bírálóként már 25 éve tevékenykedik, s azt látja, hogy jó fegyverre nem, de jó kutyára sajnálja a pénzt sok vadász.

A vadászkutyák vizsgáztatását a vadászkamara szervezi a megyében, s ami egyedülálló dolog: vadászkutyaversenyeket is tartanak minden évben. Az ideit szeptember végén rendezték Tamásiban. (Országos versenyek vannak, megyei csak Tolnában.)

Az ötletgazda Záborszki Zoltán, aki a vadászati alkalmassági vizsgákat (VAV) koordinálja. A VAV-versenyen tulajdonképpen ugyanolyan feladatok várnak az ebekre, mint a VAV-vizsgán, csak magasabb szinten kell végrehajtaniuk, lévén szó már tapasztalt, képzett, végzett kutyákról.

– Az első megyei VAV-versenyt 2018-ban tartottuk, melynek házigazdája a Németkéri Vadásztársaság volt – vázolja a folyamatot Záborszki Zoltán –, tavaly a Kapospulai Vadásztársaság, most pedig a Tamási Széchenyi Vadásztársaság vállalta a lebonyolítást.

Három kategóriába sorolják a vizsgáztatandó kutyákat. A legnépesebb mezőny az apróvadasaké. Ezek általában vizslák, amelyek felkutatják, és lövés után a vadászhoz hozzák a zsákmányt. Versenyeket is többnyire számukra rendeznek. Ilyen vadászkutya évente 20-25 vizsgázik Tolna megyében, míg a kotorékebek (tacskó, jagd) és az utánkeresők (véreb, erdélyi kopó) csoportjába tartozók közül csak egy-kettő.

Záborszki Zoltán versenyezni is szokott – két kutyája van –, de 25 éve bírálóként is közreműködik a különböző megmérettetéseken. – A szezonban elejtett apróvadból néhányat lefagyasztunk – mondja –, aztán felolvasztjuk, és azokat használjuk gyakorláshoz, vizsgákhoz, versenyekhez. Egy jó vadászvizsla 3-4 évesen van kész, akkortól lehet vele biztonságosan dolgozni, és 13-14 éves koráig szolgálja a gazdáját. Fontos, hogy télen, jeges vízbe ne sokat küldjük, mert tönkre mehetnek az ízületei. Az idegrendszere, ha megfelelő alomból származik, biztosan rendben van, s nem ijedezik a lövéstől. Régebben majdnem minden vadásznak volt saját kutyája. Egy komolyabb apróvadas vadászatra 8-10 vizslát is hoztak. Most jó, ha ott van kettő-három. Rengeteget kell gyakorolni ahhoz, hogy valakinek igazán jó kutyája legyen, s a mai vadászok többségét nem ez érdekli, hanem az, hogy gyorsan, sokat lőjön. Pedig, ha nincsenek jó kutyák, szolid a teríték. Ahogy mondani szokás: Eb a vadász kutya nélkül!

Egyesek megveszik a másfél milliós puskát, de arra nincs igényük, hogy beszerezzenek 150 ezerért egy jó tenyészetből származó vadászkutyát.

Tamásiban nyolc indulóval tartották az idei VAV-versenyt

Mezei keresés, vadátadás ülve, standhajtás (erdőben való hajtáskor, lövés előtti és lövés utáni munka). Ezek voltak a mostani VAV-vizsga feladatai, Tamásiban. A nyolc induló közül Mukli László nyert, Szittya nevű vizslájával. A második Fekete Viktor lett Dokival, a harmadik Vass Zoltán, Picur névre hallgató kutyájával Az egyetlen hölgy résztvevő, Csík Anikó a negyedik helyen végzett, a Saci nevű vizslával. Összesítésben a Németkéri Vadásztársaság bizonyult a legjobbnak, a vándorkupa hozzájuk került.

A szervező és bíráló Záborszki Zoltán jó nevű szakember. Nem csak Tolna megyében ismert. Az Országos Magyar Vadászkamara Kinológiai Szakbizottságának elnöke.