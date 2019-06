A rossz főpróba megvolt, de bíznak a jó előadásban

Utolsó két, Fehéroroszország elleni edzőmeccsét is elveszítette az Európa-bajnokságra készülő magyar női kosárlabda-válogatott, ezzel egy győzelemmel és hat vereséggel zárta a felkészülési időszakot.

Bízzunk benne, hogy igaznak bizonyul a mondás, miszerint a rossz főpróba után jó előadás következik, ugyanis Székely Norbert szövetségi kapitány együttese a pénteki (66–83) és a szombati (51–53), fehéroroszok elleni székesfehérvári edzőmeccsét is elveszítette.

„Jó lett volna megnyerni ezt a mérkőzést, de remélem, ebből is tanultunk, és az Eb-n a most látottakhoz hasonlóan egységesek leszünk. Ezt az egységet már láttuk többször a felkészülés során, ám csak egyes időszakokban, ezúttal viszont végig jól együttműködtek a lányok, talán a legjobb meccsünk volt a felkészülés alatt. Most már csupán az a kérdés, milyen gyorsan tudjuk integrálni Turner Yvonne-t. Ami nagyon fontos, hogy rendkívül pozitív személyiség, ezt már a megérkezésekor is tapasztaltuk” – fogalmazott az utolsó mérkőzést követően a szövetségi kapitány, utalva a felkészülés ideje alatt még az észak-amerikai ligában (WNBA) szereplő Phoenix Mercury-ben játszó amerikai-magyar irányítóra.

Székely Norbert a szombati találkozó után véglegesítette keretét a szerb-lett közös rendezésű, 16 csapatos kontinensbajnokságra, amelyre a Dubei Debóra, Határ Bernadett, Horti Dóra, Horváth Bernadett, Kiss Virág, Lelik Réka, Pusztai Petra, Raksányi Krisztina, Studer Ágnes, Turner Yvonne, Varga Zsófia, Zele Dorina összeállításban utazik el a válogatott.

A csütörtökön kezdődő és július 7-ig tartó kontinenstornán a C-csoportban Szlovénia (csütörtök, 16 óra), Olaszország (péntek, 18.30 óra) és Törökország (vasárnap, 16 óra) ellen lép pályára a magyar válogatott a szerbiai Nisben. A csoportból az első három jut a legjobb tizenkettő közé.

Eredmények

1. mérkőzés: Magyarország–Fehéroroszország 66–83 (14–27, 15–15, 16–23, 21–18). V: Benczur, Győrffy, Major. Magyarország: Studer Á. 9/3, Raksányi 15/4, Dubei 7/3, Kiss V., Határ 15. Csere: Zele 3, Horti 15/3, Lelik, Pusztai, Horváth B., Simon Zs. 2, Varga Zs.

2. mérkőzés: Magyarország–Fehéroroszország 51–53 (15–18, 12–13, 11–5, 13–17). V: Tőzsér, Csabai-Kaskötő, Nagy V. Magyarország: Studer Á. 10/6, Raksányi 4, Dubei 11/6, Varga Zs. 5, Határ 8. Csere: Horti 6, Lelik 2, Simon Zs., Horváth B. 3/3, Pusztai, Zele 2.