Három rangadóból kettőt nyert a BBFC

A hétvégén megkezdődtek az NB I-es strandlabdarúgó-bajnokság küzdelmei, melyet idén a budakalászi Lupa-tó Beach Arénájában rendeznek meg. A Bonyhád BFC kezdésnek három rangadót is játszott, köztük a rekordbajnok Goldwin elleni győztes meccset.

A bonyhádiak igencsak „belehúztak” a bajnokság első fordulójában, hiszen a tavalyi eredmények alapján a három legerősebb együttes várt rájuk a rajton. Elsőként mindjárt a rekordbajnok Goldwin Pluss, amely néhány hete még veretlenül jutott el a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe.

A Bonyhád–Goldwin derbik immár évtizedes múlttal bírnak, s többek között völgységiek szakították meg a 2015-ös elődöntőben a rekordbajnok tízéves egyeduralmát. Ezzel együtt persze a lényegében két sornyi válogatott játékossal felálló ellenfél volt az esélyesebb. Ők is kezdték góllal a meccset, de többek között az U21-es válogatott Wirth Dániel és a hosszabbításban eredményes Máté Róbert vezérletével bravúros győzelemmel kezdett a völgységi gárda.

Rangadó után rangadó, a rekordbajnok után a címvédő következett a BBFC-nek. A Gyöngyös megfiatalított gárdával vágott neki az idei bajnokságnak, kispadján a korábbi magyar szövetségi kapitánnyal, az olasz Massimiliano De Celis-szel, a keretben három honfitársával. A bonyhádiak egy harmadig voltak pariban a hevesiekkel, de már ekkor látszott, sokat kivett belőlük az első mérkőzés, így nem volt esélyük az újabb bravúrra.

A hétvégét a tavalyi bronzmérkőzés „visszavágójával” zárták Sebestyén Norberték. A Bodon Péter FC-ben ezúttal is három ukrán válogatott kapott szerepet, de – ahogy a tavalyi helyosztón, úgy most is – a völgységiek örülhettek a mérkőzés végén.

A Bonyhád jól kezdte a bajnokságot, a három rangadóból kettőt megnyert, és ha érvényesítik a folytatásban a papírformát, akkor ott lehetnek majd a július végi döntőkön. A csapatban ismét bemutatkozott két utánpótlásból felkerült játékos, Győrfi Bálint és Ágics Péter személyében.

Hétvégén Talent Cup U21-es válogatott tornát rendeznek a Lupa Beach-en. A magyar válogatott keretét a bonyhádi Wirth Dániel és Sásdi Bence is erősíti.

Strandlabdarúgó NB I, az 1. hétvége eredményei.

Bonyhád BFC–Goldwin Pluss 7–6 (1–2, 4–1, 1–3, 1–0) – hosszabbítás után. Bonyhád BFC: Komáromi, Győrfi B. – Szlama, Wirth, Szász D., Sebestyén N., Genczler, Máté R., Preininger, Sásdi B., Völgyi, Tamás Á. Vezetőedző: Bölcsföldi Zoltán. Gólszerzők: Máté R. (3), Wirth (3), Szász D., illetve Fekete V. (2), Szacskó (2), Rutai, Besenyei.

Bonyhád BFC–Grep ESC Gyöngyös 3–6 (2–2, 1–3, 0–1). Gólszerzők: Genczler (2), Máté R., illetve Agatino (3), Forgács, Izsvák Á., Gulyás.

Bonyhád BFC–Bodon PFC 6–4 (2–1, 1–1, 3–2). Gólszerzők: Máté R. (2), Szlama, Sebestyén N., Sásdi B., Mérges, illetve Voitok (2), Budzko, Khyzhniak.