Újabb hosszú rövidzárlat okozta a Gólyák vesztét

Negyedik vereségét könyvelte el a Szekszárdi Fekete Gólyák KC az idei bajnokságban, ezúttal a Pénzügyőr SE otthonában maradt pont nélkül a megyeszékhely együttese.

A saját pályáján addig nyeretlen Pénzügyőr (egy döntetlen, egy vereség) otthonában vendégeskedett az idegenben még pont nélkül álló szekszárdi gárda, amely Mohácson, Szombathelyen és Kozármislenyben is vereséget szenvedett. Utóbbi találkozón – Horváth Szimonetta lemondása után – már a Mészáros Melinda, Tabajdi Ferenc edzőpáros irányította a Gólyákat, amelynek játékán a korábbi meccseken mutatott teljesítményhez képest látszott némi előrelépés.

Az évek óta a középmezőnyhöz tartozó fővárosiak ellen jól kezdtek a szekszárdiak, betörésekből, ziccerekből rendre eredményesek tudtak lenni. Ráadásul most a védekezésük is jól működött, a fizikálisan erősebb hazaiakat jól ütközték le (14. p.: 3–6). Ebben Grénus Gréta állt az élen, de a jó mellett megvolt ennek az árnyoldala is. Kemény védekezése miatt folyamatosan emberhátrányban játszott az FGKC, a jobbszélső pedig a 23. percben harmadik kétperces figyelmeztetése miatt véglegesen kiállíttatta magát.

Grénus kiválása gondot okozott a szekszárdi fejekben, jöttek az eladott labdák, a technikai hibák, és nélküle a védekezés is jelentősen visszaesett. Hasonló forgatókönyv nem először fordult elő a szezonban, s ahogy korábban, úgy most is döntőnek bizonyult a mérkőzés végeredménye szempontjából.

A második félidőben, már hazai vezetésnél, sokáig felváltva estek a gólok, ami nem a szekszárdiak teljesítményjavulása miatt történt, sokkal inkább annak volt betudható, hogy a hazaiak visszavettek a tempójukból (53. p.: 24–20). A mérkőzés is úgy ért véget, ahogy az első harminc perc: ismét jöttek az eladott labdák, amit a fővárosiak könyörtelenül ki is használtak.

A bajnokságban egy hét szünet következik, így lesz ideje ráncba szedni Tabajdi Ferencéknek a csapatot a november 10-i Haladás elleni kiesési rangadó előtt.

Jegyzőkönyv

Női NB I./B, 6. forduló

Pénzügyőr SE–Szekszárdi Fekete Gólyák KC 28–21 (14–9)

Budapest, 80 néző. Vezette: Kovács-Sebők, Réti.

Szekszárd: Schell – Grénus 1, Farkas A. 1, Tóth B. 4, Nagy Sz. 3, Fehér T. 5 (1), Kónya 1. Csere: Szalai (kapus), Bíró 4 (1), Bencze, Balázs K. 2, Feri, Ambrus, Sárecz. Edzők: Mészáros Melinda, Tabajdi Ferenc.

Hetesek: 9/7, ill. 2/2.

Kiállítások: 12, ill. 6 perc + végleges kiállítás.

Tabajdi Ferenc: – Grénus Gréta kiválása után teljesen szétestünk. Utána az elmúlt hetekben tapasztalt akaratgyenge és fegyelmezetlen játék jellemezte csapatunkat. A hosszú edzői pályafutásom alatt nem emlékszem olyanra, hogy 26 technikai hiba vagy eladott labda legyen egy felnőttcsapatnál.

Az állás: 1. Szombathely 12 pont, 2. NEKA 10, 3. Győri ETO U19 9, 4. Mohács 9, 5. Kozármisleny 6, 6. Gárdony-Pázmánd 6, 7. Dunaújvárosi KKA U19 5, 8. Pénzügyőr 5, 9. Dorog 4, 10. Nagyatád 4, 11. Szekszárd 2, 12. Haladás 0.