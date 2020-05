Gera Marina: zsaroltam saját magam

Az Emmy-díjas színésznő az Örök tél című film forgatása előtt orvosi felügyelet mellett fogyott 46 kilósra a minél hitelesebb alakításért.

Hazánk egyetlen Emmy-díjas színésze kendőzetlenül őszinte, mégis van a személyiségében valami titokzatos, rejtélyes, ami még érdekesebbé és izgalmasabbá teszi. A díjkiosztó óta robbanásszerűen megnőttek az interjúfelkérései, megkeresései, és még ezekben a nehéz időkben is igyekszik mindenkinek megfelelni, minden feladatot teljesíteni az alázatos és rendkívül tehetséges színésznő. A Vasárnap reggel legutóbbi számában jelent meg Baranyi Márton interjúja Gera Marinával.



Magyarország a világjárvány közepén tart. Ebben a kritikus helyzetben a legtöbb művész szenved a létbizonytalanságtól, leginkább azok, akik nem színházhoz szerződtetett színészek. Te hogyan éled meg ezt az időszakot?

Én sem vagyok leszerződve színházhoz, szabadúszó vagyok. Tárgyalási szakaszban voltak bizonyos produkciók, illetve olyan filmes szerepek is vannak, amiket már megkaptam, de most mindennek leállt az előkészítése. Egyelőre még nem tudom, mi lesz ezekkel, csak bízom a legjobbakban. Nem tudok külföldre menni, és sok találkozómból online beszélgetés lesz. Sokat veszítek azzal, ha leáll a nemzetközi filmgyártás. Szeretném felhasználni ezt az időt arra, hogy javítsak az angol kiejtésemen; ha jönnek is a felkérések, sokan nem tudnak mit kezdeni egy magyar akcentussal beszélő színésznővel. Legalább most kaptam egy kis haladékot arra, hogy tökéletesítsem az angolomat.

Még a koronavírussal való küzdelem sem terelheti el a figyelmet a művészvilágban (is) zajló visszaélésekről, a mentális és fizikai bántalmazásról, az igencsak kifogásolható vezetői stílusról, abuzálásról. Ért valaha sérelem munka közben, esetleg a főiskolán?

Nem csak a művészvilágban vannak visszaélések, ezt nagyon fontos tudatosítani! Nem védeni szeretném a saját közegemet, csak nem szeretném, ha egy olyan kép alakulna ki az emberekben, hogy az élet más területein ez nem történhet meg. Ez nem segítene azokon, akik más munkahelyeken váltak áldozattá. A kipattant ügyek és azok következményei mindenképpen iránymutatók. Nem lehet mérgező légkörben dolgozni. A médiába csak bizonyos esetek kerülnek be. Azt is fontos tudni, hogy amikor nyilvánosságra kerül egy ügy, akkor ott már mindenképpen van egy áldozat, aki sokféleképpen próbálta megoldani, feldolgozni ezt a traumát, és már nem volt más mód, mint a nyilvánossághoz fordulni. Engem is ért sérelem.

Különleges keresztneved van. Latin eredetű, a jelentése: tenger szülte, tengerből érkező. Vonzódsz a tengerhez, az utazáshoz?

Imádok utazni, bár nagyon félek a repüléstől. A tenger megnyugtató számomra. Nyáron voltam Spanyolországban, Finisterrében, ami egy világ végi falu, számomra mégis nagyon különleges helyszín. Most is mentem volna, még a járvány kitörése előtt, de megváltozott a program, amit akkor még rendkívül sajnáltam. Ma már örülök, hogy nem mentem, mert nem biztos, hogy egészségesen tértem volna haza. Ha ennek a szörnyűségnek vége lesz, az első utam oda vezet majd. Legutóbb is sok kívánságom volt Finisterrében, és bár nem vagyok spirituális alkat, vissza kell mennem még kívánni.

Te vagy az első magyar színésznő, aki megkapta az Emmy-díjat az Örök tél című lágerfilmben nyújtott alakításodért. Úgy tudom, a rendező, Szász Attila rettegett attól, hogy a brutális diétában, amit a szerep igényelt, össze fog omlani a szervezeted. Hogy viselted ezt az emberpróbáló feladatot?

Érdekes, mert éppen most kérdezte tőlem egy barátnőm ennek a diétának a lényegét, amit – egy orvossal konzultálva – én alakítottam ki. A vékonynál is vékonyabb voltam, hiszen az volt a lényeg, hogy ne nézzek ki egészségesnek. Ez a folyamat két hónapon keresztül tartott a forgatás előtt, majd ezután is három hónapon át kellett tartanom a súlyomat. Nagyon komoly önfegyelmet igényelt tőlem ez a feladat. Naponta ötször ettem, ki kellett mérni a szénhidrátmennyiséget, mindent pontosan be kellett tartanom. A hűtőre is feliratokat ragasztottam, kis cetlikre írtam fel, hogy ha megszegem a szabályokat, nem sikerül majd jól a szerep. Ez persze nem igaz, de zsaroltam saját magamat. 46 kilósra fogytam, de szigorú orvosi felügyelet mellett. Volt olyan nap, amikor nem ittam vizet, hogy még beesettebbnek tűnjön az arcom. Ezt a rendező is csak mostanában tudta meg, hiszen a feszített munkafolyamat közepette nem akartam ezzel stres­szel­ni. Ez maximálisan az én felelősségem volt.

Kik támogattak a forgatás időszakában lelkileg?

Végig támogatott a párom és a barátaim. Akkoriban szinte semmi egyébről nem tudtam beszélni, csak az ételekről! De ahogy utánaolvastam a visszaemlékezésekből, ezzel az éhező nők is így voltak. Központi téma lett nálam az evés, mert csak erre tudtam gondolni.

Korábban azt nyilatkoztad: mindent, amit a színészetről tudsz, a nevelőapádnak köszönhetsz. Viszont ő mérnök. Mit tudott a színészmesterségről?

Kétéves korom óta szeretnék színésznő lenni, mindent erre tettem fel. Színházban is akartam szerepelni, de főleg filmekben. Azért köszöntem meg apukámnak az Emmy-n ezt a díjat, mert ha ő nincs, akkor biztos, hogy nem jutok el idáig. Évtizedeken át keményen készített fel a színművészetire, de előtte versmondó versenyekre is. A főiskola már csak finomabbra hangolt. Apukám a legnagyobb kritikusom, először vele alakult ki az edző-sportoló, a rendező-színész viszony. Iszonyú sok munka van abban, hogy eddig eljutottam.

A vér szerinti apukáddal milyen a kapcsolatod?

Nem tartjuk a kapcsolatot az édesapámmal.

Milyen érzéseid vannak a családalapítással kapcsolatban?

Szeretnék édesanyává válni, de ehhez partner kell. Nemrég találtam meg a szerelmet, így csak mostanában kezdtünk beszélgetni a családalapításról. Mindketten készen állunk a szülői szerepre, amit úgy érezzük, hogy itt az ideje. Boldogok vagyunk – egyelőre ez a legfontosabb.

Van szerepálmod?

Igen. Mindegyiket filmben tudom elképzelni. Van két konkrét szerep – két ismert személy eljátszásáról van szó –, de egyelőre semelyikről sem árulhatok el többet. Ha összejönnek, azt mindenki fogja tudni. Szeretnék sorozatokban nagyobb szerepeket játszani, ez nagy álmom! Ez egy színésznek kihívás, mert adott esetben nem csak a drámai arcát tudja megmutatni, sokkal jobban ki tud bontakozni a művészete.

Borítókép: Gera Marina a Nemzetközi Emmy-díjak 47. átadási ünnepségére érkezik a New York-i Hilton Szállodában 2019. november 25-én. Gera Marina a elnyerte a legjobb színésznőnek odaítélt elismerést az Örök tél című filmben nyújtott alakításáért.