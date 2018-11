Az erős és szerencsés bika háremtulajdonos is lehet

A gyulaji erdő immár csendes és nyomkeresői erények szükségesek a dámszarvasok felleléséhez. Nem sokkal ezelőtt azonban, a barcogás idején Gőbölös Péter ezen nemes állatok titkos életébe pillantott be. Sőt, szenzációs fotókat is készített róluk.

A rábízott területről, annak állat– és növényvilágáról az íróasztal mögül is bármikor kész átfogó előadást tartani: ám a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. vezérigazgatója mégsem afféle szobatudós. Barcogás idején egy szűk és kiválóan álcázott leshelyre kvártélyozta be magát, fényképezőgéppel felfegyverkezve. Kellő távolságból fotózta az érzékeny állatokat, melyek egyetlen kattanás esetén is hajlamosak riadtan elmenekülni. Sok felvételt készített, és talán nem is gondolnánk, hogy barcogás, dámvad és költőiség között határozott összefüggés fedezhető fel.

– Kedvenc fotómon a hegyek mögött lebukó nap a cser levelét, az avart és a dámlapátot is arany színnel festette meg – adott érzékletes leírást Gőbölös Péter. – A trónkövetelő bika vesztesen, de elegánsan távozott a fénylő arany szőnyegen. Jövőre talán ő lesz a nyerő.

A győzelemre, azaz a tehenek kegyeinek elnyerésére elvileg úgy kétezer bikának lehet esélye, mivel ennyi hím ivarú egyed – és nagyjából ugyanennyi nőstény – kószál a gyulaji erdészet területén. Képzeljük el, amint október elejétől október végéig, azaz a párzási időszakban ez a kétezres kórus gyakorlatilag szünet nélkül rezegteti kifejezetten erős hangszálait. Emellett megküzd egymással, ha kell, életre-halálra. A dámokban ugyanis sokkal nagyobb az agresszivitás, mint a gímekben.

– Barcogás idején a bikák gyakorlatilag alig esznek valamit – folytatta Gőbölös Péter. – Ugyancsak keveset isznak. Mi, vadászok úgy fogalmazunk, hogy lebarcogják magukat. De annyira, hogy szezon végén csont és bőr valamennyi. Éppen ezért komoly feladatunk, hogy ősz végére feltápláljuk a legyengült állományt. Ha ez nem sikerül, akkor egy kemény tél sokat elvihet közülük.

A barcogás tehát nemcsak önmagában, ott és akkor – egy-egy összecsapás idején –, hanem távlatilag is veszélyeket rejthet magába. Viszont az erős és szerencsés bikák elnyerhetik méltó jutalmukat. Gőbölös Péter tanúja volt annak, hogy egy csinos hárem valamennyi tagja a tisztáson tülekedő, koronás hímek közül csakis egyetlenegyhez somfordált oda. Fárasztó barcogás ide, kevés táplálék oda, nincs az a bika, mely ilyenkor ne élne a jogaival.