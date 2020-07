Dombóváron is igényelhető nyaralókártya

Szekszárd után Dombóváron is beindul a nyaralókártya-program, amelynek keretében a Dombóvári Rendőrkapitánysághoz tartozó településeken élő ingatlantulajdonosok bűnmegelőzési jellegű rendőrségi szolgáltatást vehetnek igénybe.

A program lehetőséget ad arra, hogy a nyaralásra induló ingatlantulajdonosok jelezzék a rendőrségnek, hogy mettől meddig marad felügyelet nélkül a házuk, lakásuk. A rend­őrök ezen idő alatt többször is ellenőrzik az ingatlant, ha problémát észlelnek, értesítik a megadott kontaktszemélyt és megteszik a szükséges rendőri intézkedéseket. A rend­őrök nem lépnek be az ingatlan területére, az ellenőrzés kizárólag a közterületről történik. Az adatokat tartalmazó nyaralókártyát, az esetleges visszaélések elkerülése érdekében, személyesen kell leadni. A programról személyesen a Dombóvári Rendőrkapitányságon, telefonon a 0674/566-070-es telefonszám 6634-es mellékén lehet érdeklődni.

A nyaralókártya azonban önmagában nem biztosítja az ingatlan teljes biztonságát. Az is szükséges, hogy a tulajdonosok is tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ne váljanak áldozattá. Ehhez a rendőrség az alábbi tanácsokat adja. Nyaralás előtt szólni kell egy szomszédnak, rokonnak, hogy hogy tudják meddig lesz távol, azt is kérve, hogy rendszeresen ürítsék ki a postaládát. Csak megbízható személynek, rokonnak, szomszédnak szabad meghagyni az elérhetőségeket. Lakáskulcsot tilos az ajtó közelében, úgynevezett „biztos” rejtekhelyre, lábtörlő alatt, vagy villanyóraszekrényben hagyni. Végezetül, a kulcsokat nem célszerű az igazolványokkal egy helyen tartani, mert ezzel lopás esetén „kulcsrakész” segítséget kap a betörő, lakcímmel és más információkkal együtt.

