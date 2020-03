Ezt játsszák a megye mozijai 03.05–11.

Nem tudod eldönteni, mivel töltsd a délutánjaid? Talán tudunk segíteni! Összeszedtük, hogy mit játszanak a következő napokban a megye mozijai, hátha találsz valamit, ami neked is tetszik.

Szekszárd

Március 6–8. 15 óra

Sonic, a sündisznó /Sonic the Hedgehog/

japán-amerikai-kanadai animációs kalandfilm, akciófilm, 100 perc, 2019

Szereplők:

Ben Schwartz – Sonic (hang)

Jim Carrey – Dr. Ivo Robotnyik

James Marsden – Tom Wachowski

Lee Maljoub – Stone ügynök

Neal McDonough – Major Bennington Rendező: Jeff Fowler



Sonic, a sündisznó véletlenül hihetetlen erő birtokosa lesz, ami ő maga sem ért teljesen. A saját védelme érdekében a Földön rejtőzik el, és egyetlen szabályt kell betartania: nem szabad, hogy a világ tudomást szerezzen a létezéséről. Ám ez nem könnyű feladat egy 15 évesnek, főleg ha az a 15 éves Sonic képességeivel és habitusával van megáldva. Így aztán nem kell hozzá sok, hogy felfedezze őt Tom, a szarkasztikus, ám áldott jó szívű kisvárosi zsaru. Ők ketten összeállnak, és egy hihetetlenül akciódús kalandba keverednek, miközben átszelik a fél világot úgy, hogy üldözi őket a mániákus Dr. Robotnyik és robotszerkentyűi…

Március 5–8. 17 óra

Tékasztorik 2

magyar romantikus vígjáték , 96 perc, 2020

Szereplők:

Bihari Viktória – Viki

Csuja Imre – Fater

Kamarás Iván – Szabi

Elek Ferenc – Feri

Pindroch Csaba – Jaroslav

Varga Viktor – Fényező Csabika

Nagy Adri – Laura

Rendező: Martin Csaba, Czupi Kála

Feri félrelép, amit Viki nem bocsát meg. Egy másik fontos fordulópont is eljön az életében: a videótéka végleg bezár. Így nemcsak a magánéletét, hanem szakmai pályafutását is gatyába kell ráznia. A tékás történetekből blogolni kezd, amit játékfilmként is el tud képzelni, de valamiből meg is kellene élnie.

Mindent tudó barátnői folyamatosan igyekeznek megoldani az életét, és egy valamit jól csinálnak; bejuttatják Vikit egy menő reklámügynökséghez, ahol szövegíró lesz. Betoppan a siker és egy új munkatárs is, Szabi, aki miatt Viki feladja jelenlegi szerelmi kapcsolatát a somlóival. Elhatározza, hogy lefogy. De vajon erre van szüksége a kiszemelt férfinak?

Március 9–11. 17 óra

Zárójelentés

magyar dráma, 118 perc, 2020

Szereplők:

Klaus Maria Brandauer – S doktor

Udvaros Dorottya – S doktor felesége

Eperjes Károly – Kristóf atya

Stohl András – Polgármester

Kerekes Éva – Énekerzsi

Kovács Lajos – Pék

Börcsök Enikő – Pékné

Szirtes Ági – Asszisztens Marika Rendező: Szabó István

Stephanus professzort (Klaus Maria Brandauer) váratlanul nyugdíjazzák. A doktor még nem szeretne elszakadni hivatásától, így elbúcsúzik kórházi kollégáitól, hazaköltözik a szülőfalujába, és – a helyiek nagy örömére – körzeti orvosként kezd dolgozni.

A fiatalkori szerelme és gyerekkori legjobb barátja viszontlátása megérinti a biztonságos környezetéből kiszakadt doktort, ám a faluban nemcsak pozitív élmények érik: olyan kisstílű, de ártalmas politikai csatározásokba is belekeveredik, amelyek nem engedik meg, hogy belefeledkezzen a múltidézésbe, vagy egy új élet gondolatával kísérletezzen. Stephanus a saját kárán kénytelen megtanulni, hogy a múlt kísérteteivel csak akkor számolhat le, ha szembenéz a jelennel.

Március 5–11. 19:30 óra

A láthatatlan ember /The Invisible Man/

amerikai-ausztrál sci-fi, horror, thriller, 110 perc, 2020

Szereplők:

Elisabeth Moss – Cecilia Kass

Oliver Jackson-Cohen – Adrian Griffin

Aldis Hodge – James

Storm Reid – Sydney Rendező: Leigh Whannell

Amit nem látsz, az nem árthat neked.

Az Emmy-díjas Elisabeth Moss (Mi, A szolgálólány meséje) a főszereplője ennek a félelmetes modern mesének, melyet a Universal klasszikus szörnykaraktere ihletett.

Cecilia Kass egy erőszakos kapcsolat csapdájában vergődik egy gazdag és briliáns tudóssal, de egyszer csak úgy dönt, hogy megszökik éjnek évadján, és elrejtőzik. Tervében segítségére van a nővére, egy gyerekkori barát és annak tinédzser lánya.

Ám amikor Cecilia erőszakos exe öngyilkosságot követ el, és hatalmas vagyonának egy jelentős részét feleségére hagyja, Cecilia arra gyanakszik, hogy élettársa halála csak színjáték volt. Amikor a hátborzongató események sora halálos fordulatot vesz, és szerettei életét veszélyezteti, Cecilia elméje kezd megbomlani, miközben kétségbeesetten próbálja bizonyítani, hogy kísérti őt valaki, akit senki sem lát…

Bölcske

Március 6–8. 16 óra

Előre /Onward/

amerikai animációs vígjáték, kalandfilm, 114 perc, 2020

Szereplők:

Tom Holland – Ian Lightfoot (hang)

Chris Pratt – Barley Lightfoot (hang)

Octavia Spencer – Manticore (hang)

Julia Louis-Dreyfus – Laurel Lightfoot (hang)

Lena Waithe – Officer Spector (hang) Rendező: Dan Scanlon



Egy világban, melyet egykor belengett a varázslat, két tizenéves elf fivér, Ian és Barley Lightfoot egy különleges ajándékra bukkannak apjuktól, aki még Ian születése előtt hunyt el, Barley pedig túl fiatal volt még, hogy pontosan emlékezzen a férfira. A varázslatnak köszönhetően a fivéreknek lehetőségük van arra, hogy mindössze 24 órára visszahozzák az apjukat az élők sorába. Barley ráveszi Iant, hogy teljesítse be a varázslatot, azonban egy apróbb hiba csúszik a folyamatba, így csak apjuk lábait sikerül ‘feltámasztani’. Ezzel kezdetét veszi a két testvér mágikus kalandja, melynek során mindent elkövetnek a nagy találkozás reményében.

Március 6–8. 18 óra

Kisasszonyok /Little Women/

feliratos amerikai romantikus dráma, 135 perc, 2019

Szereplők:

Florence Pugh – Amy March

Emma Watson – Meg March

Saoirse Ronan – Jo March

Timothée Chalamet – Theodore ‘Laurie’ Laurence

Meryl Streep – Aunt March

Laura Dern – Marmee March

Rendező: Greta Gerwig

Öt nő magára marad a házban. Az apa a polgárháborúban harcol: négy lánya és a felesége pedig kénytelen férfi nélkül boldogulni. Nem hajlandóak elfogadni azt, amit a világ kínál nekik: szabadabbak, önállóbbak, bátrabbak kortársaiknál. A négy lány, Jo, Amy, Beth és Meg együtt nő fel: reménykednek, csalódnak, tanulnak… és persze szeretnek – és közben felnőtté válnak.

Március 6–8. 20:30 óra

Talpig fegyverben /Guns Akimbo/

angol-német-új-zélandi akció-vígjáték, 95 perc, 2019

Szereplők:

Samara Weaving – Nix

Daniel Radcliffe – Miles

Rhys Darby – hajléktalan férfi

Ned Dennehy – Riktor

Natasha Liu Bordizzo – Nova

Rendező: Rian Johnson



Miles egy átlagos srác, aki teljesen átlagos életet él, utálja a munkáját és még fülig szerelemes az ex-barátnőjébe, Novába. Csak a televízióból értesül arról, mi folyik a városban, ahol is egy online banda, a SKIZM teljesen ismeretlen embereket kényszerít vérre menő gladiátorharcra. Egy napon aztán Miles a dolgok sűrűjében találja magát, amikor is a SKIZM felkeresi őt, mindkét tenyerébe pisztolyt szögel, és azzal a feladattal bízzák meg, hogy ölje meg a játék történetének legjobbját, Nixet.

Források: port.hu, mozi.bolcske.hu, szekszardagora.hu