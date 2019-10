Ezt játsszák Tolna megye mozijai 10.31–11.06.

Nem tudod eldönteni, mivel töltsd a délutánjaid? Talán tudunk segíteni! Összeszedtük, hogy mit játszanak a következő napokban a megye mozijai, hátha találsz valamit, ami neked is tetszik.

Szekszárd

Október 31–November 03., 15 óra

Jetikölyök /Abominable/

amerikai-kínai animációs vígjáték, kalandfilm, 92 perc 2019

Szereplők:

Albert Tsai − Peng (hang)

Chloe Bennet − Yi (hang)

Tenzing Norgay Trainor − Jin (hang) Rendező: Jill Culton, Todd Wilderman



A Pearl Studio és a DreamWorks Animation közös produkciója nagyszabású, 3000 mérföldes utazásra viszi a közönséget Sanghaj utcáitól a lélegzetelállító havas himalájai tájakig. Amikor egy csintalan baráti társaság találkozik egy fiatal jetivel, kalandos felfedezőútra indulnak, hogy összehozzák a varázslatos teremtményt a családjával a föld legmagasabb pontján.

Október 31–November 06, 17 óra

Álomnagyi /Who’s That Granny/

francia-belga vígjáték, 99 perc, 2019

Szereplők:

Chantal Ladesou − Aurore

Julie Gayet − Sophie

Thierry Neuvic − Philippe

Julie Depardieu − Agnès Rendező: Gabriel Julien-Laferrière

Forgatókönyvíró: Gabriel Julien-Laferrière, Sébastien Mounier

A hét féltestvérből álló szedett-vedett társaság, két évig boldogan élnek együtt tágas lakásukban, de a nyári vakáció idejére, ki kell költözniük otthonukból. Különböző szülőkhöz kerülnek. A legfiatalabb, a kis Gulliver a tengerparton élő nagymamájához.

A különc Aurore azonban nem éppen átlagos nagyi, ahelyett, hogy vigyázna unokájára, szívesebben bulizik. Ezért aztán a fiú féltestvérei elhatározzák, hogy Gulliver megmentésére indulnak, és kezdetét veszi egy újfajta családi forradalom.

Aurore nagyi már teljesen meg volt róla győződve, akadályok nélkül élvezheti az élet örömeit, amikor megjelenik ajtajában ez a hét nem mindennapi gyerek, hogy rendet teremtsen…

Október 31–November 06, 19:30 óra

Halálod appja /Countdown/

amerikai thriller, horror, 90 perc, 2019

Szereplők:

Anne Winters − Courtney

Elizabeth Lail − Quinn

Talitha Bateman − Jordan

Peter Facinelli − Dr. Sullivan

Charlie McDermott − Scott Rendező: Justin Dec



Akarod tudni, mennyid van hátra?

Napjainkban szinte együtt élünk az okos telefonunkkal, appok követik nyomon a napirendünket, a fittségünket, a szerelmi életünket. Ha kijön egy új applikáció, arra mindenki egyből rákattan. De mi történik akkor, ha egy app azt is meg tudja mondani, mikor fogunk meghalni?

Quinn (Elizabeth Lail) miután barátai unszolására letölti a népszerű Halálod appját, döbbenten látja, a telefonja kijelzője szerint már csak 2 napja van hátra. Miközben a visszaszámlálón peregnek a percek, és a rémült lány versenyt fut az idővel, hogy túlélje a számára kijelölt haláli határidőt, egy sötét alak is a nyomában liheg… De vajon Quinn ki tudja cselezni a végzetét?

November elsején, pénteken a mozi zárva tart.

Bölcske

Október 31., November 02-03., 18 óra

Addams Family – A galád család /The Addams Family/

amerikai-angol családi vígjáték, animációs film, 105 perc, 2019

Szereplők:

Oscar Isaac − Gomez Addams (hang)

Charlize Theron − Morticia Addams (hang)

Chloë Grace Moretz − Wednesday Addams (hang)

Allison Janney − Margaux Needler (hang) Rendező: Greg Tiernan, Conrad Vernon

Forgatókönyvíró: Matt Lieberman, Pamela Pettler

Csettintésre készülj! A Halloween első számú famíliája, Addamsék visszatérnek a mozivászonra első animációs vígjátékukban. A környék legfurább családja viccesen, szokatlanul és nevéhez méltó módon értelmezi újra, mit is jelent jó szomszédnak lenni.

November 02-03., 16 óra

Demóna 2: A sötétség úrnője /Maleficent: Mistress of Evil/

amerikai családi kalandfilm, fantasy, 118 perc, 2019

Szereplők:

Angelina Jolie – Demóna

Elle Fanning – Aurora hercegnő

Michelle Pfeiffer – Ingrith királyné

Harris Dickinson – Fülöp herceg

Juno Temple – Csivitér

Imelda Staunton – Tüsténdér

Lesley Manville – Röppendér

Sam Riley – Holló

Chiwetel Ejiofor – Conall

Rendező: Joachim Ronning



A 2014-es világsiker, a Demóna folytatásában Demóna és keresztlánya, Auróra kénytelenek átgondolni a köztük lévő köteléket, midőn egy közelgő esküvő kérdése, váratlan szövetségesek felbukkanása és sötét erők munkálkodása más-más útra tereli őket.

Gondtalanul teltek az évek Demóna és Auróra számára. A szívfájdalom, bosszú és végül szeretet nyomán kialakult kapcsolatuk elmélyült. Ám az emberek és tündérek közötti gyűlölködés változatlanul fennáll. Auróra közelgő esküvője Fülöp herceggel ünneplésre szolgáltat okot Ulstead királyságában és a közeli Móriában, hiszen a két világ is egyesülhet a friggyel. Egy nem várt találkozás azonban új, nagy hatalmú szövetségessel ismerteti meg Demónát, aki eltávolodik Aurórától, s így a keresztanya és keresztlánya a Nagy Háború ellentétes oldalán találják magukat, ami próbára teszi családi összetartozásukba vetett hitüket.

Október 31-November 03., 20.30 óra

Zombieland – A második lövés /Zombieland: Double Tap/

amerikai akció-horror, 93 perc, 2019

Szereplők:

Emma Stone – Wichita

Zoey Deutch – Madison

Abigail Breslin – Little Rock

Bill Murray – Bill Murray

Woody Harrelson – Tallahassee

Rosario Dawson – Nevada

Thomas Middleditch – Flagstaff Rendező: Ruben Fleischer



A zombie apokalipszist is meg lehet szokni. A négy túlélő, Columbus, Tallahasse, Wichita és Little Rock számára is hétköznapivá váltak az élőhalottak támadásai, a harc és a vér.

A Fehér Házból kiköltöznek Amerika középső vidékére: de hamarosan megbánják a döntésüket. Nemcsak túlélőkkel találkoznak, hanem a zombik új fajával is: szupererős és szuperfurcsa lényekkel…

Éppen tíz évvel ezelőtt mutatták be a Zombielandet. Azóta mind a négy főszereplőt jelölték Oscarra (Emma Stone meg is kapta a díjat), és újra mindannyian visszatérnek a kísérteties humorú, vagány és fantáziadús film folytatására.

A mozi november elsején zárva tart.

Források: port.hu, mozi.bolcske.hu, szekszardagora.hu