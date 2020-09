Hogyan válassz a költöztető cégek közül?

Az interneten számtalan cég hirdeti magát, de sokszor nehéz választani a költöztető cégek közül. Megmutatjuk, hogy milyen szempontokat érdemes szem előtt tartani, mikor leteszed a voksod valamelyik mellett.

Költözéskor a fél életedet és a teljes háztartásodat rábízod idegenekre, akiket még soha nem láttál, ezért nem mindegy, hogy kit választasz. A bizalmi faktor még az árnál is fontosabb, ezért ne dőlj be a legolcsóbb cég hirdetéseinek, alaposan nézz utána, hogy kit bízol meg. De hogyan tudsz tájékozódni és mik a legfontosabb szempontok?

Van három tényező, ami pontosan megmutatja, hogy kivel állsz szemben akkor is, ha még soha nem hallottál a költöztető cégről. Ha felmész a https://www.promove.hu/ linkre, ezeket végig is tudod ellenőrizni.

Referenciák

A legfontosabb, ami egy költöztető cégről elmondható, mind benne van a referenciákban, amit fel tud mutatni. Ne kezdj olyan céggel, ami nem rendelkezik már néhány éves tapasztalattal és jó néhány referenciával. A legtöbb cég feltesz a honlapra ügyfélvéleményeket, de ezzel ne elégedj meg. Vesd be a nyomozói énedet és járj utána, hogy kik költöztek már a céggel, és ők mennyire voltak megelégedve a szolgáltatással. Mennyire voltak profik és segítőkészek? Simán ment-e a költöztetés? Volt-e túlszámlázás? Milyenek voltak a munkatársak? Ezek mind fontos kérdések, hogy eldöntsd, megbízhatsz-e a kiszemelt cégben.

Ügyfélszolgálat

Beszédes lehet az is, ahogyan a cég kezeli az első kapcsolatfelvételt, hiszen az ügyfélszolgálat jó eséllyel tükre annak, ahogyan egy cég általában hozzááll a munkához. Ha válaszkészek, könnyen elérhetőek és hasznos, amit tájékoztatásul elmondanak már az első megkeresésnél, akkor érdemes velük tovább foglalkozni. Ha ez már a kezdeteknél nincs meg, akkor válassz a listádról másik céget.

Fontos kérdés, hogy kijön-e a cég előzetesen felmérni, mennyi holmit kell költöztetni. A kóklerek csak elvállalják a munkát és ha a helyszínen derül ki, hogy túl sok a holmi, akkor egyszerűen csak feljebb srófolják az árat. Tudják, hogy abban a helyzetben már nem állsz le vitatkozni velük. A profik ezzel szemben előzetesen pontosan felmérik, milyen volumenű költöztetésről van szó és annak alapján adnak árajánlatot, amit aztán tartanak is.

Árképzés

Sok mindent elárul a cég korrektségéről az is, hogyan képezik az áraikat. Mielőtt megbíznád a céget, alaposan kérdezz utána mindenféle rejtett költségnek. Ha azt tapasztalod, hogy az óradíj és kilométer tarifa mellett egyéb költségek is felmerülnek, mint például az emeletdíj, vagy a hétvégi felár, amiről kérdezés nélkül nem is tájékoztatnak, akkor az piros jelzés lehet. A megbízható cégek transzparensek az árképzésnél is és az előzetesen adott árajánlatot tartani is fogják.