Övék a legszebb mosoly

Olvasóink megszavazták, mi pedig díjaztuk a legszebb gyermekmosolyokat.

Átvették nyereményüket, a CEWE-ajándékutalványokat a Tolnai Népújság és a TEOL Gyermekmosoly játékának győztesei. A 0–3 éves korcsoportban Jurás Linett Dorina kapta a legtöbb, 1173 szavazatot. Nem sokkal lemaradva, 1127 vokssal Kamenszki Letti végzett a második helyen, és 776 szavazattal Kajtári István a harmadikon. A 4–7 éves korosztályban Somogyi Dominik szerezte meg az elsőséget 715 szavazattal, Kiss Zafira lett a második 413 és Ignácz Zsófia a harmadik 398 szavazattal.

Csütörtökön Finta Viktor, lapunk főszerkesztője adta át a nyereményeket azoknak, akik el tudtak jönni a díjátadóra. A szekszárdi Jurás Freund Zsuzsanna, a kisebbek között első helyezett Linett Dorina édesanyja elmondta, a most már nyolc hónapos kislánya nagyon nyugis baba, mindig mosolyog. Imád pancsizni, és a pocakját is szereti. Testvérei – egy három- és egy négyéves fiú – pedig imádják a kishúgukat. Az édesanya hozzátette, hogy rengeteg fényképet készít a gyermekeiről, több fotókönyvet is összeállítottak már, így nagyon örül a nyereménynek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Benke Szabina, a második helyezett, a másfél éves Letti anyukája megosztotta velünk, hogy már a nyári Gyermekmosoly játékba is neveztek, és a harmadik helyen végeztek. Ahogy akkor, úgy most is sok ismerős és ismeretlen szavazott kislánya fotójára, amiért nagyon hálás. – Letti korához képest nagyon okos és sokat beszél – mondta büszkén a Medinán élő édesanya.

A 4–7 korcsoportból az első helyezett Somogyi Dominik az édesanyjával és a nagymamájával érkezett szerkesztőségünkbe. A négyéves kisfiú már a nyári játékban is az első helyen végzett, és akkor a szekszárdi élményfürdőbe nyertek belépőket. Ennél jobbat nem is kaphattak volna, ugyanis Dominiktől megtudtuk, hogy szeret beleugrani a vízbe és a nagy csúszdán lecsúszni az anyukájával.

Hamarosan azok is megkapják a nyereményüket, akik most nem tudták átvenni.

A második körben is lehet szavazni Az Őszi Gyermekmosoly játékra több mint hétszáz felvételt neveztek a családok, olvasóinktól pedig harmincötezernél is több szavazat érkezett a képekre. A győztesek CEWE-ajándékutalványokat nyertek harminc-, húsz- és tízezer forintos értékben, és a második fordulóban is ezekért szállhatnak versenybe a gyermekek. Mindkét korcsoport első harminc helyezettjéről ugyanis megjelenik a beküldött fotó a Tolnai Népújságban, és az ezekhez tartozó szelvényekkel lehet voksolni. Kivágva, kitöltve, szerkesztőségünk címére (Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3.)kell azokat eljuttatni. November 7-től minden nap három-három gyermek fényképe kap helyet a lapban. Előbb a 0–3 éves korcsoport, majd a 4–7 éves korosztály képviselői szerepelnek az újságban.