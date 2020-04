Repertoárt bővít Kovács Gergő

A szórakoztatóiparban dolgozók életét is hosszú időre válságba sodorta az új koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet. Kovács Gergő énekes az idei évben szeptember tizenkettedikéig kapott műsorfelkérést. A lekötött fellépései bizonytalanná váltak, a kijárási korlátozás miatt pedig még kevesebb az esélye arra, hogy közönség előtt énekelhessen.

– Addig is repertoárt bővítek, új dalokat tanulok, de a legfontosabb számomra, hogy a családtagjaimat, ismerőseimet segítsem, például bevásárlással, vagy az ügyintézésben. Sajnos több szépkorúval találkozom a bevásárlóközpontokban, akik többnyire maszk vagy gumikesztyű nélkül vásárolnak. A kijárási korlátozás értük is van, hiszen így még inkább meg tudjuk fékezni a járvány terjedését – mondta lapunknak Kovács Gergő énekes, aki szerint a legjobb megoldás, ha otthon maradunk, betartjuk a higiéniai szabályokat, odafigyelünk egymásra, és várjuk, hogy ha még lassan is, de minden visszaálljon a régi kerékvágásba.

Úgy látja, a járványveszély ellenére van ok a nyugalomra is, hiszen Magyarországon még időben bevezették az új koronavírus terjedését megfékező óvintézkedéseket. Ezért is bízik abban, hogy mindannyian minél előbb túl leszünk ezen a nehéz időszakon.