Többen családjukkal alkottak az új szakácskönyv konyháján

Családok szakácskönyve – Olvasóink legjobb receptjei címmel jelenik meg a Mediaworks Hungary Zrt. megyei napilapjainak idei szakácskönyve. A kiválasztott több mint 150 ételt Békéscsabán, a Zwack szakgimnáziumban kialakított szakácskönyvkonyhán készítették el a mesterszakácsok és -cukrászok. Több olvasónk családjával együtt alkotta meg finomságát.

Nagy volt a nyüzsgés a konyhában: séfek és olvasók egyaránt főztek, sütöttek a tűzhelyeken, valamint készültek a jobbnál jobb desszertek.

– Az olvasók idén is kitettek magukért, mind a beküldött receptek számát, mind az ételeket tekintve – hangsúlyozta Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke, az album lektora. – Olyan finomságokat készíthettünk el, amelyekre a kollégákkal együtt azt mondtuk, most már értjük, miért is a családok kedvencei.

Prohászka Béla kitért arra, a magyar konyha ízei játszották sok ételnél a főszerepet. Őrölt pirospaprikát, tejfölt, zöldfűszereket – kaportól, lestyántól a rozmaringig, zsályáig és bazsalikomig – szívesen használtak olvasóink. Hódítottak a gombócformák a levesekben és a főételekben. A desszerteknél többen a cukrot mézzel váltották ki. Rubold Ödön színművész is küldött be receptet, és megfőzte halászlevét tolnai módra.

A békéscsabai Kádi Sándor is halat készített, de ő fokhagymás pontyfilét sütött ropogósra. Sándornak felesége, Marcsi és négyéves fiuk, Dominik is besegített. Dominik kedvence a rántott hús, és Prohászka Béla kérdésére elmondta, miként készül náluk, és neki a hús bundázása az elsődleges feladata. Dr. Zsótér Brigitta, a Szegedi Tudományegyetem docense nagyon jó kezdeményezésnek tartja szakácskönyvünket azért is, mert a helyi alapanyagokra épít és a családokat tartja szem előtt.

– Maradandót alkothatunk szerzőtársaimmal együtt, és ez a könyv ott lesz a polcon, bármikor levehető, és az unoka is láthatja majd egyszer a nagymama receptjét – hangsúlyozta Brigitta. – A koronavírusos, nehéz időkben otthon is igyekeztünk kreatívan, értéket teremtve eltölteni az időt. A sütés-főzés pedig igazi kreatív tevékenység. A zöldséges fasírtot készítettem el Zsótér módra, remélem, ízlik majd azoknak, akik ezen recept alapján sütik meg. Tetszett a szakácskönyv „műtermében”, ahogy Sándor Adrienn stylist tálalta, beállította az ételeket a fényképezéshez, Imre György pedig többféle fotót is készített, hogy majd a legjobb kerüljön a könyvbe.

Herczeg Aranka 2013 óta foglalkozik lekvárok, szörpök és más ínyencségek előállításával. Termékei gondosan válogatott virágokból, gyógynövényekből és gyümölcsökből készülnek. Most a szakácskönyvbe rózsatortát alkotott, rózsalekvárt és -szörpöt is használt a krémhez, a torta tetejére pedig kandírozott rózsaszirmokat helyezett. Mindenmentes ételek is terítékre kerültek, a kifejezés azt jelenti, hogy az alapanyag a legtöbb problémát okozó allergéntől mentes A kötet november elején jelenik meg.

Borítókép: A Családok szakácskönyvén dolgozó stáb több olvasóval, akik saját receptjükből főztek a héten Békéscsabán