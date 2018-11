A Black Friday idején is fontos a fogyasztói tudatosság

A nulla százalékos kamatnál is minden esetben meg kell győződni a THM (teljes hiteldíj mutató) mértékéről, ami mutatja, hogy valójában mennyibe fog kerülni a hitel az összes egyéb felmerülő költséggel együtt – emelte ki közleményében a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ).

így ha valaki már előre tudja, hogy milyen árucikkeket szeretne megvásárolni, érdemes napokkal korábban áruösszehasonlító oldalakon utánanézni az aktuális áraknak, és ezek figyelembe vételével nézegetni az akciós árakat – tanácsolják a fogyasztóvédők.

Az akciós hitelnél meg kell győződni a hitelfelvétel előtt, hogy a kedvezmény mely termékre, kondícióra vonatkozik, melyek az igénybevétel feltételei, és milyen időszakban benyújtott hitelkérelemre vonatkozik – írják a közleményben.

A szavatossági szabályok a hitellel, akár hitel felvétel nélkül vásárolt akciós termékre is vonatkoznak, hibás termék esetén a fogyasztó szavatossági igényt érvényesíthet a kereskedőkkel szemben. Nem helyes az a kereskedői magatartás, amely szerint „akciós árut nem cserélünk”. Akár üzletben, akár internetről rendel a fogyasztó a terméket, ha hibásnak bizonyul, a kereskedő nem követelheti meg, hogy azt a vevő eredeti, gyári csomagolásban küldje vissza, ez a feltétel jogellenes – ismerteti a FEOSZ.

Mi az a Black Friday?

A fekete péntek (eredeti, angol nevén Black Friday) a hálaadást követő péntek elnevezése az Egyesült Államokban, amely ott több évtizede hagyományosan a karácsonyi bevásárlási szezon kezdete, amikor a kereskedők rendkívüli kedvezményeket kínálnak.

Az elmúlt néhány évben Magyarországon is egyre több kereskedő jelentkezik Black Friday akciókkal. A fektete péntek súlya az internetes kereskedelemben nagyobb, egyes várakozások szerint a webáruházak idén novemberi forgalma megközelítheti a 60 milliárd forintot. A GKI Digital felmérése szerint tavaly a webshopok 62 százaléka kapcsolódott be az akcióba, idén ez az arány akár 80 százalék is lehet.