A héten befejeződik a borvidéki szüret

A vége felé tart a szüret megyénkben is. Összességében a szőlőtermelők elégedettek a mennyiséggel és a minőséggel is, de aki értékesíteni kényszerült a termését, az arról számolt be, hogy évek óta nem fizettek ilyen keveset egy kiló borszőlőért a feldolgozók. A borászoknak is feladta a leckét a természet, a szokatlanul meleg ősz miatt a magas cukorfokok mellett az alacsony sav okoz gondot.

A héten befejeződik a megye két borvidékén a szüret. Még azok is leteszik a szüretelő ollót, akik úgynevezett prémium bor reményében a szokásosnál tovább hagyták fenn a tőkén a szőlőjüket. A korai fajtákat már augusztus első felében elkezdték szedni a termelők, így van, ahol két hónapig is elhúzódott ez a nagyon felelősségteljes munka. Az általunk megkérdezett gazdálkodók vegyes tapasztalatokról számoltak be.

– Mennyiségben kiváló, talán még a vártnál is jobb volt a szőlőtermés – mondta Módos Ernő szőlész-borász, az Alisca Borrend Nagymestere. – A cukorfok szintén megfelelő volt, ennek ellenére összességében nem egy egyszerű év az idei – tette hozzá.

A szakember elmondta, a legkritikusabb a friss borban az ideális savtartalom beállítása, mivel az idén a szőlőnek nagyon alacsony volt a savtartalma, és magas a pH-értéke. A kettőt szinkronba kellett hozni. Sok helyen becsapódtak a termelők, mert a töppedt szemekből álló fürtökből készült mustnál alacsonyabb cukorfokot mértek a valósnál, hiszen később a mazsolás szemekből is kioldódott a cukor, ami problémát okozott az erjedés során. A 4-6 gramm bent maradt cukor miatt instabil lett a bor, a helyzet kezelése nagy hozzáértést igényel a borásztól, hogy helyre- hozza a hibát.

A szokásos gazdag zamatosság, gyümölcsösség is leegyszerűsödött, amiben a harmincnapos hőség a ludas. Az átlaghőmérséklet ez idő alatt 24 fok fölött volt, az éjszakai lehűlés is elmaradt, így az idei minőség inkább a déli – olasz, spanyol, portugál – borok ízét idézi majd – mondta Módos Ernő. A sav (borkősav, citromsav) pótlását egyébként a bortörvény is engedi, literenként kettő gramm mértékben. Ezt a javítást minél korábban kell elvégezni, mert később kiválhat a borból a borkősav és a forgalmazás során sok bosszúságot okozhat. Az év nagy tanulsága: nem szabad sajnálni a pénzt és fáradtságot arra, hogy minél többször végeztessenek a borászok laboratóriumi vizsgálatot, hogy a kívánt paramétereket be tudják állítani a boraikon. A szekszárdi, tolnai, bátaszéki szőlőtermelők elmondták, idén nagyon sok volt a darázs és a méh az érett szőlőfürtök körül. Szinte versenyt kellet futni a szürettel a seregélyek miatt is, mert ezek a madarak nagy kárt tudnak okozni pár óra leforgása alatt is.

Mészáros Pál szekszárdi borász szőlőültetvényében is ezen a héten fejezik be a szüretet. Mint elmondta, jelenleg a cabernetfajtákat szedik, géppel, azaz szőlőkombájnnal. Most 23-as a termés cukorfoka. A Mészáros pincészetnél augusztus 8-án kezdték a szüretet és a héten fejezik be. Több mint két hónapig dolgoztak, hol kézi szedéssel, hol kombájnnal haladtak a munkálatokkal. Mészáros Pál elmondta, bár nagyon szép munkát végez a kombájn is, a prémium vagy úgynevezett válogatásborokhoz szánt szőlőt kézzel szedették le. A kézi szüret nagy hátránya viszont, hogy egyre nehezebb találni jó munkaerőt – mondta a borász.

Magas a napidíj, sok a költség, idén nem sok haszon volt a szőlőn Bár jó minőségű és bőséges is lett ebben a szezonban a szőlőtermés, a költségek is nagyok. – Nem csak azt kell elfogadnunk az idén, hogy a tavalyi árnál 30 forinttal olcsóbban veszik át a szőlő kilóját, de azt is, hogy alig találunk szüretelőket, akik megbízhatóan jönnének folyamatosan dolgozni, pedig a napidíjuk is több, mint egy évvel ezelőtt volt – mondta a szőlőtermesztéssel foglalkozó bátaszéki Berg József. – Ha mindent összeszámolok, a permetezéseket, amelyből idén tizenkettő volt, a metszésért, majd a zöldmunkáért kifizetett pénzt, a szüretelők díját, akkor alig maradt valami. Pontosabban egy hektáron nem maradt meg tisztán százezer forint és a saját munkámat nem is számoltam – tette hozzá.

