Nem merül feledésbe a szokás és a kultúra

A bukovinai székelyek többféle módon őrzik kultúrájukat. Mindennapi szokásaikat sem hagyják feledésbe merülni. A székelyek lakta falvakban esztendőben egyszer a hagyományok szerint disznót vágnak. A BSZOSZ második alkalommal bonyolította le Dózsa György utcai épületében, az elnökség kérésének megfelelően ezúttal négy al-dunai székely település, Hertelendyfalva, Székelykeve, Sándoregyháza és Pancsova küldöttsége mutatta be az ottani ízvilágot – mondta el lapunknak Illés Tibor, a szervezet elnöke.

A 210 kilogramm súlyú sertésnek – székely szokás szerint – lángoló szalma alatt égették le a szőrét, majd fatüzelésű pörkölővel „utánajártak”, hogy a bőr még ropogósabb, ízletesebb legyen. Ezt követően rénfára akasztva a teveliek láttak hozzá a feldolgozáshoz. Míg a férfiak az udvaron sürögtek-forogtak, az asszonyok a konyhában fűszereket készítettek elő, hagymát, fokhagymát tisztítottak, rizst válogattak, krumplit főztek. Az elkészült „kásás” véres és májas hurka, kolbász, svartli (disznósajt) mellett a vacsora fogásai között ott volt az orjából főtt húsleves, a friss húsból sült pecsenye, a székelyek töltött káposztája.

Az egész napos munka után az ünneplőbe öltözött székelyek mulatsággal tették emlékezetessé a szombati napot: a Völgység Népdalkör – Sebestyén Ibolya vezetésével – és a Völgység Néptáncegyüttes kántáló műsora zárta az estét.

Vasárnap a Lőrinc Imre fafaragóról elnevezett díszteremben a közgyűlés nyitányaként Illés Tibor értékelte az évet, a 34 tagegyesület jelen lévő képviselői a programok kapcsán tapasztalataikról, élményeikről számoltak be. Majd következett a 2018-as év programtervezetének ismertetése, a feladatok leosztása. Március 24-én huszonegyedik alkalommal bonyolítják le a Sebestyén Ádám Székely Mesemondó Verseny ezúttal a Bács-Kiskun megyei Vaskúton.

A nemzetpolitikai államtitkárság Mátyás király emlékévet hirdetett idén, ehhez kapcsolódva a szövetség szeretné az egész országra kiterjeszteni az eseményt. A hagyományos borverseny és gasztronómiai bemutató április 21-én lesz Bonyhádon, csakúgy mint Bada Ferencről elnevezett szólistáknak és párosoknak kiírt néptáncverseny (május), amely eddig a kakasdiak rendezvénye volt. Június 23-án Szekszárdon tartják a Székely Találkozót. Július 9. és 15. között Madéfalván lesz a Székely Néprajzi Tábor, augusztus 26-án a búcsú Máriagyűdön, október 7-én pedig a bukovinai székelyek búcsúja és az új székely porta avatása Kismányokon.

A cél, hogy megéljék a kultúrát

A székely kultúra és a közösségszervezés Illés Tibor két szívügye. – Én mindig azon vagyok, hogy közösségi, csapatépítő jellege legyen a rendezvényeinknek. Legyen idő elbeszélgetni, érezzük jól magunkat együtt, amire egy disznóvágás remek alkalom. Meggyőződésem, hogy így lehet élővé tenni, átadni a fiataloknak a kultúránkat, amit nem csak őrizni, hanem fenntartani is kell – fogalmazta meg korábban az elnök, hozzátéve, hogy a székely kultúra nem csak hagyományokat, hanem egyfajta értékrendet is jelent. Míg az elmúlt évtizedekben elsősorban a színpadi produkciókon volt a hangsúly a rendezvényeiken, ma már igyekeznek úgy megvalósítani a programokat, hogy a közönség ne csak szemlélődő legyen, hanem résztvevő is.