Letartóztatásban marad a díler

Fenntartotta a Szekszárdi Törvényszék egy bonyhádi férfi letartóztatását, akit többek között kábítószer-kereskedelemmel vádolnak. A törvényszék szerint az eljárás céljai enyhébb korlátozással nem érhetők el.

Fenntartotta a Szekszárdi Törvényszék annak a 25 éves bonyhádi férfinak a letartóztatását, aki 2018 szeptembere és 2019. március 9. napja között kábítószert (marihuánát, speedet és Magyarországon nem engedélyezett, gyógyszernek minősülő szexuális teljesítményfokozó szert) adott el. A tárgyalás előkészítése során hozott végzés szerint a férfi a bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig marad letartóztatásban.

A napi szinten kábítószert fogyasztó, de függőnek nem minősülő vádlott rendszeresen szerzett be kábítószereket mind saját fogyasztásra, mind pedig eladásra. A kábítószer-kereskedésből az említett időszakban legalább 234 ezer forint jövedelemre tett szert. Mindezek mellett a vádlott egy alkalommal úgy közlekedett személygépjárművével a 6-os számú főúton, hogy delta 9-THC nevű kábítószert találtak nála.

Mindezek miatt a Tolna Megyei Főügyészség jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem, forgalomba hozatallal elkövetett egészségügyi termék hamisításának bűntette és bódult állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat a férfi ellen.

A törvényszék határozatában kifejtette, hogy a vádlott esetében számolni kell a szökés, elrejtőzés veszélyével. E feltételezést a törvényszék arra alapította, hogy a több bűncselekményt is elkövető férfit 5–23 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegeti a törvény. Ráadásul életkörülményei is kedvezőtlenek. Ugyancsak reálisnak tekinthető a bűnismétlés kockázata is, hiszen a vádlott rendszeres kábítószerfogyasztó, lényegében ebből élt, még a kábítószer-használattal összefüggő elterelés ideje alatt is.

A törvényszék a fentiek alapján arra az álláspontra jutott, hogy a legszigorúbb szabadságkorlátozással járó kényszerintézkedés alkalmazása továbbra is indokolt és szükséges, az eljárás céljai ugyanis enyhébb korlátozással nem érhetők el. A bíróság végzése nem jogerős, ellene a vádlott, a védő fellebbezést nyújthat be, de ettől függetlenül a határozat előzetesen végrehajtható.

Az ügyészség a végzést tudomásul vette, tájékoztatott dr. Bajusz János, a Szekszárdi Törvényszék sajtótitkára.

