A kellő védőtávolságot tartva, semmi akadálya a strandolásnak

Már sem a veszélyhelyzet, sem a cudar idő nem szab gátat a strandolni vágyóknak. Megyénkben már van, ahol fogadják a vendégeket, de a többi helyszínen is napokon belül megnyitják a fürdőket. A biztonsági előírások betartására azonban mindenhol szükség van.

Napokon belül megyénk valamennyi strandja megnyitja kapuit a fürdőzők előtt. A Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő nyitását július elsejére tervezik, ám a szomszédban zajló uszodaépítés járhat némi kellemetlenséggel, illetve ez a strand befogadó képességét is szűkíti. Emellett a veszélyhelyzet kapcsán fennmaradó intézkedések miatt is lesznek korlátozások, és egyszerre egy időben 990 helyett 775 embert tudnak fogadni a fürdő területén. A korlátokat és a medencék élményelemeit fél óránként fertőtlenítik, az öltözőkben csak minden második szekrényt adják ki, a szaunát nem nyitják meg, a pénztárosoknak plexi védőfalat biztosítanak – derül ki az önkormányzat tájékoztatásából.

Szabó Péter, Paks polgármestere közösségi oldalán jelentett be, hogy legkésőbb július 10-én nyit az Ürgemezei Strand. A felkészítést végző szakemberek számára már csak a csempézés és a gépház karbantartása maradt hátra, ezután viszont már semmi nem áll a fürdőzés útjába egészen az augusztus 31-i szezonzárásig. A létszámbeli korlátozás miatt a paksi strand területén egyidejűleg majd csak hatszázketten tartózkodhatnak, betartva a többi biztonsági előírást is.

A Bonyhádi Termálfürdő június 13-án nyitotta meg kapuit a vendégek előtt. Erről még a nyitás előtt tartott sajtótájékoztatót dr. Farkas Attila, a létesítményt üzemeltető Bonycom Nkft. ügyvezető igazgatója. Mint azt akkor és mostani megkeresésünkkor is hangsúlyozta, a fürdőzők biztonsága és a járványügyi előírások betartása érdekében minden szükséges intézkedést megtettek. Így egyebek mellett kérték és kérik belépéskor a pénztárablakban elhelyezett kézfertőtlenítő használatát, a fürdő területén, valamint a medencékben is az előírt 1,5 méter távolság betartását. Péntekig hatályban volt a rendelkezés, mely szerint a fürdőben egyszerre 255 ember tartózkodhatott. Hétvége óta azonban ez az előírás, azaz a létszámstop megszűnt. Ezzel együtt a létesítmény munkatársai továbbra is ügyelnek arra, hogy a vendégek használják a zuhanyt és a lábmosót, emellett folyamatosan tisztítják, fertőtlenítik a korlátokat, kilincseket. Azt is kérik, hogy a látogatók, ha csak tehetik, a pénztárnál részesítsék előnyben a bankkártyás fizetést.

Tamásiban, a fürdő június 20-án nyitott, közölte Nagy Sándor műszakvezető. Mind a szabadtéri, mind a fedett rész fogadja a vendégeket. Nagy a fürdő vízfelülete, illetve a körülötte lévő zöldterület is, így egymástól megfelelő távolságra tudnak helyet keresni maguknak a strandolók. Nagy Sándor elmondta, egyelőre nincs annyi érdeklődő, mint amennyi a járvány miatt csökkentett kapacitásuk, ami most háromszáz fő körül lenne. A fürdő területén, illetve a recepciónál is tájékoztatják a fürdőzőket a szabályokról, több helyen elhelyeztek fertőtlenítőket, kézmosókat. A fürdő vezetősége nyár helyett az őszi időszakra tervez fellépőkkel, sztárokkal programokat. Nagy Sándor elmondta, a fürdő egész évben üzemel, kiesést jelentett számukra, amikor március közepétől közel három hónapig nem nyithattak ki.

A gunarasi szabadtéri strandfürdő június 25-től fogadja a vendégeket A belépőjegyet kizárólag a fürdő parkolóján keresztül megközelíthető strandpénztárnál lehet megváltani, ahol egyelőre csak készpénzes fizetést fogadnak el. A fedett gyógyfürdő és annak szolgáltatásai még nem üzemelnek. A járványügyi készültség miatt néhány szolgáltatás nem üzemel, például a csúszdapark. A részletekről a pénztárnál adnak tájékoztatást.